Rolls-Royce искат да се присъединят към Airbus и Uber, като представят официално собствено летящо такси. Вече е започнала работата над първия прототип на превозното средство, което се казва "Еlectric Vertical Take Off and Landing (EVTOL)". Въпросната машина ще бъде в състояние да каца и излита във вертикална посока и да осигури превоз на до пет пътника. Дизайнът ще бъде вдъхновен от идеята EVTOL да е максимално гъвкав, за да може да се придвижва свободно и с големите градове. Именно заради това крилата на летящото такси на Rolls-Royce ще могат да се въртят на 90 градуса, информира Engadget. Въпреки името си този модел няма да се захранва изцяло от електрически двигатели, а ще има и газови турбини, които трябва да произвеждат около 500kW мощност. Дизайнът на летящото такси ще позволи крилата да се прибират, когато достигне определена височина, за да се избегнат удари с околни обекти и сгради. Максималната скорост ще достига до 400 км/ч. Maшината ще може да прелети над 800 километра преди да се наложи да бъде заредена отново. Rolls-Royce са формирали специален екип, който работи над тази концепция и тепърва ще разбираме повече за нея. Компанията планира финалната версия на EVTOL да бъде готова до края на десетилетието. Летящите таксита са интересна концепция, която предизвиква интерес и сред други големи компании в индустрията и е само въпрос на време да стане реалност.