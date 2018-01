Google Drive ви позволява да осъществявате достъп до файловете си независимо къде се намирате и то по всяко време, но може да не се възползвате максимално от тази услуга. От makeuseof ще покажат 6 настройки в Google Drive, които трябва да променим веднага. Независимо дали става въпрос за промяна на мястото за запазване по подразбиране, редактиране на шрифтове или офлайн използване на вашите файлове, тези съвети ще ви помогнат да бъдете по-ефективен потребител на Drive. 1. Трябва ръчно да поставите файловете във вашия локален Google Drive, така че да се синхронизират с облака. Това обаче е тромава работа, когато Windows по подразбиране определя мястото ви за съхранение да е Documents. За щастие може да го промените на Google Drive. За целта натиснете Windows key + E за да се отвори File Explorer. От левия списък, кликнете с десния бутон върху папката „Documents“. Преминете към таба „Location“ и кликнете върху „Move“. Ще се отвори нов прозорец. Кликнете върху Google Drive от левия списък и след това върху „Select Folder“. Кликнете върху „OK“, за да потвърдите. 2. Ако използвате Google Drive на компютъра си, не е нужно да правите нищо специално, за да използвате файловете си офлайн. Отворете ги, редактирайте ги и те ще се синхронизират следващия път, когато сте свързани към мрежата. За да получите същото нещо за браузъра си, процесът на настройка е малко по-различен. Първо, ще трябва да използвате Google Chrome. Стартирайте го и инсталирайте разширението Google Docs Offline. Отворете Google Drive, кликнете върху иконата на зъбно колело горе в дясно и изберете „Settings“. В панела „General“ сложете отметка до „Sync Google Docs, Sheets, Slides & Drawings files to this computer so that you can edit offline“. Накрая кликнете върху „Done“. Ще видите съобщение, което показва, че промените ви се актуализират, което ще изчезне, след като процесът приключи. 3. Може да свързвате различни приложения с Google Drive, които да изпълняват различни цели. Можете да използвате функционални приложения, които ви позволяват да извършвате неща като изпращане на факс, подписване на документи или създаване на диаграми. Можете също така да вкарате други програми, за да използвате Google Drive като хранилище – архивите на чата на WhatsApp са популярен пример за това. Разумно е да проверите кои приложения са свързани с Google Drive профила ви. Може би сте добавили погрешно нещо или вече не се нуждаете от него. Ако е така, няма нужда то да има достъп до профила ви или да използва данните ви. За да управлявате това, отворете Google Drive и кликнете върху иконата на зъбно колело в горния десен ъгъл, след което кликнете върху „Settings“. Преминете към прозореца „Manage Apps“ от лявата навигация. Тук ще видите списък с всичките си приложения. Можете да използвате падащото меню „Options“ за избор на опцията „Disconnect from Drive“ и да премахнете изцяло приложението. Ако е приложимо, ще можете също така да изтриете скритите данни от приложенията – „Delete hidden app data“. Това означава, че приложението използва вашата квота за данни, но няма да се показва в стандартния ви списък с файлове. Кликнете върху „Done“ и сте готови. 4. Можете да запазите автоматично снимките и видеоклиповете си в Google Drive от вашия смартфон. Това е наистина полезно, ако имате ограничено място за съхранение на телефона си или не искате да мислите за процеса на архивиране. На Android, отворете приложението Google Drive и натиснете иконата на менюто. Отидете в „Settings“ и включете опцията „Auto Add“. На iOS, отворете приложението Google Drive и натиснете иконата на менюто. Отидете в Settings > Photos и включете опцията „Auto Backup“. 5. Може да зададете форматиране на документ по подразбиране. За целта, първо, отворете документ в Google Drive. Въведете нещо, след което го подчертайте. Задайте форматирането си за шрифта чрез падащите менюта. След това отидете в Format > Paragraph styles > Normal text > Update normal text to match. Докато текстът е маркиран, отворете Format > Paragraph styles > Options > Save as my default styles. 6. Ако имате няколко имейл адреса, свързани с профила ви в Google, може непрекъснато да се наложи да превключвате между тях, за да получите достъп до желания от вас профил в Drive. Това е така, защото Google използва първия профил, в който влизате, като валиден. Можете да оправите тази каша. Първо отидете в Google, кликнете върху иконата „Profile“ горе в дясно, а след това върху Sign out. Направете това за всичките си акаунти. Сега отидете в Google Drive и влезте с профила, който искате да използвате като основен. Това ще бъде акаунтът ви в Drive, който се зарежда първо. След като приключите, можете да влезете в останалите си профили. Вижте 6 основни неща, които е добре да знаем за Google Drive