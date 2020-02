Налага ви се да прехвърлите файлове от Mac към Windows компютър или обратно? Не се притеснявайте, това е лесен процес. Има няколко различни начина, по които може да го направите, кои са те научаваме от информацията на Make Use Of. Как да прехвърляте файлове от Mac към Windows Най-очевидният начин за прехвърляне на файлове от Mac към Windows е да използвате вградените функции, които предлагат и двете операционни системи. Този метод обаче има един съществен недостатък. Процесът ще работи само ако и двата компютъра са в една и съща локална мрежа. Ако не са, ще трябва да потърсите решение на трета страна. 1. Позволете на вашия Mac да споделя файлове За да споделяте файлове между Mac и PC, трябва да извършите някои настройки. Първо, трябва да позволите на вашия Mac да споделя файловете си. Изпълнете следните стъпки, за да направите това: 1. Кликнете върху иконата на Apple в горния ляв ъгъл на екрана. 2. Отидете до System Preferences –> Sharing. 3. Поставете отметка в квадратчето до „File Sharing“ в левия панел. 4. Кликнете върху бутона „Options“ и ще се отвори нов прозорец. 5. Сложете отметка до „Share files and folders using SMB“. 6. Поставете отметка и в квадратчето до „Share files and folders using AFP“. 7. В секията „Windows File Sharing“ по-долу, поставете отметка в квадратчето до всеки потребител, чиито файлове искате да споделите. 8. Въведете потребителските пароли. 9. Натиснете „Done“. Ще се върнете в прозореца „Sharing“. Трябва да изберете кои папки и потребители ще споделяте с Windows компютъра. Натиснете бутоните плюс (+) и минус (-) под „Shared Folders“ и „Shared Users“, за да коригирате вашите предпочитания. Накрая ще трябва да запишете IP адреса на вашия Mac. Ще го откриете под съобщението „File Sharing: On“. 2. Получете достъп до Mac файловете на Windows компютъра си? Сега е време да се насочите към вашия Windows компютър. Следвайте инструкциите по-долу, за да прехвърляте файлове от Mac към Windows: 1. Отворете File Explorer. 2. В адресната лента в горната част на прозореца напишете последвано от IP адреса на вашия Mac. Трябва да се получи нещо подобно на 192.168.1.68. 3. Ще се появи нов прозорец с искане за потребителско име и парола. 4. Въведете идентификационните данни точно както се появяват на вашия Mac. File Explorer ще показва всички папки и потребители, които сте добавили в списъците „Shared Folders“ и „Shared Users“ на вашия Mac. Можете да местите, редактирате и копирате папки като всички други папки на Windows. Как да прехвърляте файлове от Windows компютър към Mac Сега нека разгледаме обратния процес: как да прехвърляме файлове от Windows към Mac. 1. Настройте споделяне на файлове в Windows За начало трябва да се уверите, че опцията „Network Discovery“ е включена в Windows. Стартирайте вашия Windows компютър и изпълнете следните стъпки: 1. Отворете приложението Settings и отидете до „Network & Internet“. 2. В левия панел кликнете върху „Status“. 3. Под „Change your network settings“, изберете „Sharing options“. 4. Разширете менюто „Private Network“ или менюто „Public Network“ в зависимост от вашия текущ тип връзка. 5. Поставете отметка до „Turn on network discovery“. 6. Поставете отметка в квадратчето до „File and printer sharing“. 7. Кликнете върху „Save changes“. За да споделяте папки кликнете с десния бутон върху името на папката и отидете на Properties –> Sharing –> Network File and Folder Sharing –> Share. Ще трябва и да запишете IP адреса на вашата Windows машина (Settings –> Network & Internet –> Wi-Fi –> Hardware Properties) или името на компютъра (Settings –> System –> About). 2. Получете достъп до Windows файлове на Mac След като сте доволни от опциите за споделяне, време е да прехвърлите файловете си от Windows компютъра на Mac. Следвайте стъпките по-долу, за да направите това: 1. Отворете приложението Finder. 2. В лентата с менюта в горната част на екрана изберете Go –> Connect to Server. 3. Въведете smb://[IP адрес] или smb://[ името на компютъра] и натиснете „Enter“. 4. Ще бъдете подканени да въведете вашето потребителско име и парола за Windows. 5. Когато сте готови, кликнете върху „Connect“. Споделеното съдържание ще бъде достъпно в секцията „Shared“ на Finder. Други начини за споделяне на файлове между Mac и PC Не сте ограничени до горните вградени методи. Има и други начини за споделяне на файлове между Windows и Mac. Методите по-долу работят, ако двата компютъра не са в една и съща мрежа. 1. Използвайте услуга за съхранение в облак Dropbox, Google Drive и OneDrive имат приложения както за Windows, така и за macOS. Инсталирайте ги и качете / изтеглете файловете според нуждите ви. Ако имате резервно място за съхранение в iCloud, може да помислите да го използвате и за споделяне на файлове. 2. Използвайте USB флашка Просто, но ефективно решение за всеки, който трябва бързо да прехвърля файлове от Mac на Windows. 3. Използвайте собствен сървър Ако вече сте платили за уеб хостинг, можете да качите файл с помощта на FTP и да го изтеглите обратно на другата си машина. Някои от най-добрите уеб хостинг услуги са WP Engine, InMotion и Bluehost. Вижте 8 лесни начина да изпращаме големи файлове в Интернет