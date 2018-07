Разработчиците най-често пускат приложенията си за продажба в уеб сайтове, в пакети с други приложения или в App Store. В App Store има милиони приложения, по тази причина много трудно се откриват различните промоции и отстъпки, още по-трудно е да се следят цените на отделните приложения.



Преди можеше да добавяме приложения към списъка си с желания, за да ги следим, но тази функция изчезна в iOS 11. От Make Use Of знаят шест начина за проследяване на отстъпките в App Store както за Mac, така и за iOS. Ето кои са те:

1. Ceceree ($ 4, безплатен пробен период)

Ceceree for Mac ви позволява да създавате списъци с желания за приложения и да следите интересни приложения както за Mac, така и за iOS. За да добавите приложение, кликнете върху бутона „Плюс“, въведете името на приложението и натиснете „Enter“. Ceceree незабавно ще търси в App Store и ще покаже резултатите.

Кликнете върху раздела, съответстващ на търсеното от вас приложение, след което натиснете „Add“, за да добавите това приложение в списъка си с желания. Повторете същия процес за други приложения. Кликнете върху „Done“, за да се върнете към главния екран.

За да сте сигурни, че не пропускате нищо, отидете на Ceceree > Preferences и в таба „Notifications“ маркирайте всички опции.

Можете да създадете произволен брой списъци в Cecerre. Приложението дори ви позволява да поддържате отделни списъци за Mac и iOS. За да създадете нов списък, отворете List > New. Дайте на вашия списък име и задайте цвят. За да се придвижвате между платформи, натиснете Cmd + Shift + стрелка за ляво/за дясно.

Cecerre също така ви позволява да създавате споделяеми линкове за списъците си, което ви позволява да изпратите колекция от приложения на други хора. Задръжте курсора на мишката върху заглавната лента на списъка и кликнете върху „Share“. Въведете имейл адреса и кликнете върху „Create“. Всеки, който получи линка, може да види целия ви списък.

2. AppShopper.com

AppShopper е еднa от най-големите директории за iPhone, iPad и Mac. Тя ви позволява да откривате нови приложения и да наблюдавате списъка си с желания за актуализации и промени в ценообразуването. Използвайте падащото меню горе, за да намерите приложения за Mac, iPhone, iPad или Universal iOS.

Менюто също така ви позволява да настроите филтри. Можете да видите, да речем, всички платени приложения за iPhone или iPad или всички наскоро осъвременени. Също така можете да филтрирате резултатите си по категория или да намерите конкретно приложение чрез търсене. Кликнете върху бутона „Wish“, за да добавите това приложение към списъка си с желания. Преди това обаче ще трябва да и направите безплатен профил.

След като сте попълнили списъка си с желания, отидете в потребителския си профил, като кликнете върху името си горе вдясно. Под „Notifications“, сложете отметка до „Notify me of Wishlist price drops by E-mail“ („Известете ме по имейл за отстъпки в цените на избраните продукти“). Ще получите имейл, когато цената на приложението се понижи.

Поради ограниченията на Apple, AppShopper не предлага собствено приложение за iOS. За щастие, можете да получите достъп до съдържанието на сайта чрез други методи.

Опитайте се да използвате някой от трикове на Safari и да добавите преки пътища към сайта на началния екран. Можете също така да следвате AppShopper на Twitter за най-новите актуализации.

3. AppSliced.co

AppSliced, подобно на AppShopper, е чудесно място за откриване на приложения и отстъпки. Сайтът следи отстъпките, анализира предишните промени в цените и ви дава препоръки, съобразени с вашия вкус.

Кликнете върху „Shop Apps“, за да прегледате най-популярните отстъпки за iPhone и iPad. Можете също да настроите филтри. В продуктовата страница на всяко едно от приложенията ще видите описание, скрийншот, списък с промените и други подобни приложения. Кликнете върху иконата „Like“, за да харесате приложението, това ще се използва от услугата за да ви препоръчва по прецизно избрани приложения. Трябва също така да вземете под внимание „Recent Price Changes“, за да видите кога дадено приложение продава с отстъпка, за колко време и с колко е намалена цената му. От последните промени в цените и AppSliced алгоритъма ще получите съвет дали е точното време да купите приложението. Под „Set Price Alert“ можете да зададете праг за дадено приложение и да кликнете върху „Set Alert“, за да получите известие.

4. iOSnoops.com

iOSnoops ви предлага сделки за iPhone и iPad. Потърсете приложение и попълните формуляра който виждате. Когато цената на това приложение спадне, ще получите имейл с всички подробности.

5. IFTTT Applet за App Store

Тази опция работи най-добре, ако искате да проследявате само няколко приложения. IFTTT е мощна услуга, която ви позволява да създавате връзки между различни приложения и услуги. След като имате профил, влезте в уеб сайта на IFTTT. Кликнете върху името на профила си в горния десен ъгъл и изберете „New Applet“.

6. Създайте Twitter Lists за сделки с приложения

Влезте в Twitter и кликнете върху иконата на потребителския си профил. Изберете „Lists“ от падащото меню, след което кликнете върху „Create New List“. Въведете името на списъка като „Deals“ или нещо подобно и напишете кратко описание, ако искате. След това изберете дали искате списъкът да бъде „Private“ или „Public“. Кликнете „Save List“, когато сте готови.

След като създадете списък, въведете името на профила под секцията „Find people to add to your list“ и натиснете „Enter“. Сега можете лесно да разглеждате само профилите, които споделят изгодни отстъпки.

Вижте как да получим новите функции в Android приложенията, преди всички други