Без работеща клавиатура, вашият компютър е безполезен. При лаптопите това е голям проблем, тъй като не можете лесно да смените клавиатурата с работеща, така както можете да направите това при един настолен компютър. Ако клавиатурата на лаптопа ви не работи, не пропускайте информацията на Make Use Of. Според медията има 4 причини, поради които клавиатурата на лаптопа ви не работи: Повреден драйвер на хардуера Решението е преинсталация (актуализация) на драйвера. За целта трябва да направите следното: Стъпка 1. Кликнете върху „Start" бутона и въведете „device manager" в полето за търсене. Стъпка 2. Кликнете върху иконата на Device Manager. Стъпка 3. Разширете списъка с „Keyboards" и кликнете с десния бутон върху клавиатурата върху името на вашата клавиатура. Обикновено това е „Standard PS/2 Keyboard". Стъпка 4. Изберете Properties -> Driver -> Update Driver и изчакайте, докато Windows намери нов драйвер и го инсталира. Стъпка 5. Тествайте клавиатурата с текстообработваща програма с някое приложение (например Windows Notepad). Ако проблемът е все още налице, преминете на следващата стъпка. Стъпка 6. От списъка с команди при избиране на десен бутин докато сте върху името на клавиатурата в Device Manager -> Keyboards изберете Properties -> Driver -> Uninstall Device и изчакайте драйверът да бъде премахнат. Стъпка 7. След като направите това, трябва да рестартирате Windows и да изчакате, докато драйверът бъде преинсталиран. Можете също така да използвате Action -> Scan for hardware changes. Има и опция „Rollback Driver". Тя ще бъде оцветено в сиво през повечето време, освен ако не е бил инсталиран нов драйвер, вероятно като част от Windows Update. Ако тази опция е налична и клавиатурата ви е престанала да функционира наскоро, кликнете върху „Rollback Driver" и изчакайте новия драйвер да се инсталира. Мръсотия и прах Решението е почистването на клавиатурата. Почистването на стандартна клавиатура не е лесна работа, а почистването на клавиатурата на лаптопа е още по-трудна задача. По принцип, не можете лесно да се разклащате и докосвате гърба на лаптопа, без да рискувате да повредите цялото устройство. За да отстраните праха и мръсотията от клавиатурата на лаптопа си, обърнете го надолу или под ъгъл от 45 до 75 градуса и го разклатете внимателно. След това трябва да прокарате пръстите си през всички клавиши, докато устройството е обърнато надолу, за да отстраните останалата мръсотия. Възможно е да има забити трохи или други замърсявания под клавишите, които пречат на клавиатурата да работи нормално. Може да се опитате да ги отстраните със сгъстен въздух. Проблем с физическата връзка Решението може да бъде отваряне на лаптопа от специалист и проверка на връзката. Ако клавиатурата е физически повредена или е загубила връзка с дънната платка на лаптопа ще имате нужда от технологични познания, за да се справите с проблема. Различните производители изграждат лаптопите си по различни начини, което означава, че е трудно да се даде само едно решение. Най-разумно е да проверите сайта на производителя на вашия лаптоп за ръководство, което би ви помогнало да разглобите вашето устройство. След като извадите клавиатурата, ще можете да проверите серийния ѝ номер. Въведете го в полето за търсене на eBay, за да видите дали е на разположение за закупуване. Некачествен хардуер Ако клавиатурата е дефектна, единственото решение може да бъде подмяната й. Ако вашият лаптоп е под гаранция, или знаете за реномиран сервиз, трябва да можете да поправите устройството си с минимални усилия. Междувременно една Bluetooth или USB клавиатура може да ви свърши чудесна работа като краткотраен заместител.