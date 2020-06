Изгубването или кражбата на телефон може да създаде големи неприятности на неговия собственик. Има очевидни последствия, които ще засегнат портфейла ви, но има и много други неща, за които трябва да се притеснявате, като вашите пароли, снимки и информация за кредитна карта, които някой би могъл да получи. Ако телефонът ви е изчезнал, има някои ключови неща, които трябва да направите, веднага щом разберете това, съветват от Android Authority. А ако телефонът ви е до вас, не забравяйте да предприемете някои от тези стъпки, за да сте по-добре подготвени, ако в даден момент го загубите. Какво трябва да направите, преди да загубите телефона си Въпреки, че се надяваме никога да не загубим телефоните си, това се случва на много от нас. Вместо да изпадате в паника, след като не откривате телефона си, много по-добре е да вземете необходимите предпазни мерки, така че щетите от загубата му да бъдат сведени до минимум. 1. Задайте силна парола Трябва да зададете силен ПИН или парола. Това означава, че да не използвате 1234 или 0000. Ако някой намери изгубения ви телефон, първото нещо, което ще направи е да се опита да го отключи и ако успее, това може да доведе до множество проблеми, които не искате да имате. На Android - Отидете в „Settings“. - Кликнете върху „Security“. - Изберете „Screen lock“ под секцията „Device security“. - Изберете желания вид на заключване на екрана. - Въведете нова парола или модел на отключване. На iPhone - Отворете „Settings“. - Изберете „Face ID & Passcode“ (или Touch ID & Passcode, в зависимост от вашето устройство). - Включете „Passcode“. - Въведете нова парола. Ако телефонът ви има технология за разпознаване на пръстови отпечатъци или на лице, не забравяйте да я включите, тъй като така добавяте допълнителен слой сигурност. 2. Включете „Find My Device“ или „Find My iPhone“ За да активирате „Find My Device“ на Android, трябва да: - Отидете в „Settings“. - Изберете „Security“. - Изберете „Find My Device“. - Включете опцията. На iPhone ще трябва да направите следното: - Отворете „Settings“. - Докоснете името си в горната част на екрана с настройки. - Докоснете „Find My Device“. - Включете функциите, които искате да използвате. 3. Запишете IMEI на телефона си Ако телефонът ви бъде откраднат, има вероятност крадецът да се опита да го продаде онлайн. Ако имате IMEI на телефона си, ще можете да проверите, ако някога се появи дали не е вашия. На Android - Отидете в „Settings“. - Превъртете надолу и изберете About phone. - Ще видите IMEI на телефона си. Запишете това число и го пазете някъде в безопасност. На iPhone - Отворете приложението „Phone“. - Наберете следните символи и цифри: *#06# - IMEI на устройството ви трябва да се покаже автоматично. Какво трябва да направите, ако сте загубили телефона си Ако телефонът ви в момента липсва, трябва да направите някои ключови неща, за да сведете до минимум щетите. 1. Обадете се или изпратете SMS на изгубения си телефон Понякога телефонът ви може да не е загубен, а да се спотайва някъде до вас. А ако наистина е изгубен човекът който го е намерил може да се опитва да ви го върне. Важно е да се обадите веднага щом разберете, че липсва телеона, защото щом батерията му падне, човекът, който го намери, няма да може да отговори повече. 2. Накарайте го да възпроизвежда звук Можете също да използвате „Find My Device“ (Android) или „Find My iPhone“, за да накарате изгубеният си телефон да възпроизвежда звук, което е полезно, ако нямате друго устройство, от което да се обадите или изпратите съобщение. На Android - Отидете до android.com/find - Ако бъдете подканени, влезте в Google профила си. - Кликнете върху вашето устройство. - Кликнете върху „Play sound“. На iPhone - Отидете на icloud.com/find - Влезте с вашия Apple ID. - Кликнете върху вашето устройство. - Кликнете върху „Play Sound“. 3. Заключете устройството си За Android - Отидете на android.com/find. - Ако бъдете подканени, влезте в Google профила си. - Кликнете върху устройството, което искате да деактивирате. - Кликнете върх „Secure device“. За iPhone - Отидете на icloud.com/find. - Влезте с вашия Apple ID. - Кликнете върху устройството, което ви липсва. - Включете „Lost Mode“. 4. На Android: - Отидете на android.com/find. - Ако бъдете подканени, влезте в Google профила си. - Ще видите последното известно местоположение на вашето устройство На iPhone процесът е подобен, но ще трябва да използвате услугата „Apple My Find". - Отидете на icloud.com/find. - Влезте с вашия Apple ID. - Ще видите последните известни местоположения на всички устройства, регистрирани във вашия акаунт. 5. Изтрийте данните от вашето устройство На Android - Отидете на android.com/find. - Ако бъдете подканени, влезте в Google профила си. - Кликнете върху устройството, което ви интересува. - Кликнете върху „Erase device". На iPhone - Отидете на icloud.com/find. - Влезте с вашия Apple ID. - Кликнете върху „Erase iPhone".