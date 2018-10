Мобилната игра с добавена реалност Ingress, от създателите на Pokemon Go, ще се превърне в телевизионен сериал. Шоуто ще се казва „Ingress: The Animation“ и ще има сюжет, който се припокрива с този на играта. Това не е първата игра, която се превръща в анимационен филм. Преди време Rovio пусна филм базиран на играта Angry Birds. Но все още е рядкост мобилна игра да се превърне в телевизионно шоу или филм. Според Android Authority има много Android игри, които могат да бъдат превърнати в страхотни филми или телевизионни предавания. Ето някои от тях. Anomaly Korea В Anomaly Korea извънземни нападат Корея и от хората зависи дали ще спасят онова, което е останало от страната. Може и да не е най-уникалната история, но е игра, която има потенциал да се превърне в научно-фантастичен блокбъстър. Space Marshalls Целта ви в тази игра е да спрете банда престъпници да унищожат галактиката, в стил фантастичен уестърн. Комбинацията от научна фантастика и дивия запад може да се окаже по-успешна отколкото предполагаме. Karma. Incarnation 1 Ръчно нарисувания свят в играта изглежда страхотно. Към това добавете приключенски дух, хумор, главоломни загадки и може да получите един доста вълнуващ филм. „Karma. Incarnation 1“ е приключенска игра получила множество награди, чиято история разказва за обичта между двама души. The Banner Saga Има много Android игри, от които би могло да се получат добри фантастични филми. „The Banner Saga“ обаче стои над всички тях, заради симпатичния си герой и атмосферата. Into the Dead Защо да не се използва основната идея на играта „Into the Dead“ и да се направи зомби трилър? Subway Surfers Комбинацията от ярки графики, красиви герои и история, която включва избягване от груб полицейски инспектор е достатъчна да превърне „Subway Surfers“ в хитово телевизионно шоу. Ще е нужно обаче, сюжетът да се промени, тъй като след множеството нещастно завършили опити за екстремно селфи върху вагон, родителите с право няма да одобрят децата им да се насърчават в тази мода. Вижте 6 игри за смартфони, които си заслужава да пробвате