Имате нужда от видеоклип за ваш проект? Вече лесно може да намерите такива при това безплатно, но не е лесно да намерите безплатни видеоклипове в 4K или Ultra HD (UHD) резолюция.

Вероятно първата ви стъпка е да проверите Pixels Video, Pixabay или някой от другите популярни сайтове където се предлагат видеоклипове освободени от авторски права. Но на тези сайтове не всички клипове са налични при тези високи резолюции и ще загубите много време в търсене.

За да не се случва това не подминавайте информацията на Make Use Of, от която ще разберете повече за тези 5 сайта за безплатно изтегляне на 4K или Ultra HD видеоклипове.

Dareful

Колекцията на Dareful все още е много малка – 36 видеоклипа, но те са различни. Има видеоклипове с природа, фойерверки, градски кадри, и т.н. Всички видеоклипове са ръчно подбрани, за да се гарантира, че са с добро качество.

Mitch Martinez

Някои от големите филми и телевизионни сериали са използвали безплатните кадри от Mitch Martinez, като например Sin City 2 („Град на греха“), The Hunger Games–Mockingjay („Игрите на глада: Сойка-присмехулка“), The Man In The High Castle („Човекът от високия замък“) и др.

Видеоклиповете са сортирани в категории. Кликнете върху категорията, която ви интересува, намерете видеоклип и можете да го гледате на Vimeo. След това кликнете върху бутона "Изтегляне на клипа", за да запишете видеоклипа с пълна резолюция на хард диска си.

Iris 32 / Frederick Tschernutter

На сайта има хиляди видеоклипове, но може да използвате функцията за търсене. Фредерик Цунефтър (Frederick Tschernutter) обикаля по света и снима с RED One и RED Epic, така че през годините са се насъбрали доста видеоклипове, които може да ползвате и вие безплатно.

Изтеглянето на видеоклипове от неговия сайт, Iris 32, обаче не е съвсем лек процес. Първо, трябва да посетите страницата на Tschernutter в YouTube, за да търсите или да гледате видеоклиповете му. Но видеоклиповете в YouTube не са с висока разделителна способност. За да получите 4K версия, проверете описанието на видеоклипа, където има линк към страницата за изтеглянето му на Iris 32. Въведете код за потвърждение на Iris 32, приемете лиценза „Creative Commons“ и го запазете на диска си.

Harmonic’s Demo Footage

Ако имате нужда от 4K видео за демонстрация, Harmonic е мястото, което първо трябва да посетите. Компанията е специализирана в стрийминг на Ultra HD видео с HDR, но предоставя достъп до някои от тях безплатно. Трябва да се регистрирате, за да изтеглите тези 18 клипа, които са налични в Apple ProRes и H.264 кодеци. Повечето видеоклипове са заснети с 60 кадъра в секунда. Имайте предвид, че това са наистина големи видео файлове, така че се уверете, че сте на стабилна и бърза интернет връзка.

Free 4K Timelapse

Ако имате нужда от кадри на Таймс Скуеър в Ню Йорк, посетете този сайт. Макс Лий го заснел със своя Canon 6D и сега предлага серия от невероятни видеоклипове, които може да изтеглите безплатно. Лий също така е качил оригиналните RAW файлове, в случай че искате да ги ползвате вместо редактираните видеоклипове.

