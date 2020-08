Всеки един от нас си задава въпроса: как да сме в безопасност в онлайн пространството? Първото нещо, което трябва да се вземе предвид е интернет браузъра, който използваме. Има много опции, но кой е най-сигурният интернет браузър през 2020 година? Ето кои са едни от най-сигурните браузъри според Make Use Of. 1. Mozilla Firefox (Windows, macOS, Linux, Android, iOS) Mozilla Firefox е един от популярните браузъри, който редовно побеждава конкуренти си по отношение на сигурност и поверителност. Браузърът е с отворен код и разполага с богат набор от функции за сигурност. Firefox блокира бисквитките за проследяване на уебсайтове по подразбиране, спира социалните медии и други тракери, които ви следват из интернет и изграждат потребителски профил. Можете също да използвате интегрираната защита за проследяване, за да видите кои сайтове и тракери се опитват да ви следват. Освен това има множество отлични Firefox разширения за сигурност и поверителност. Друга отлична функция на Firefox е DNS-over-HTTPS, която криптира имената на домейните. Въпреки че Firefox не получава толкова актуализации, колкото някои от алтернативите му, той остава един от най-сигурните браузъри. 2. Tor Browser (Windows, macOS, Linux, Android) Tor Browser е модифициран Mozilla Firefox браузър, който предлага допълнителни функции, позволяващи на потребителите да разглеждат тъмната мрежа. Допълнителните функции се предлагат под формата на разширения като NoScript, HTTPS Everywhere, the TorButton и TorLauncher. Всички те са необходими за безопасно използване на тъмната мрежа. Настройката на браузъра Tor и съдържанието, до което позволява достъп, обикновено се разглеждат като основен недостатък. Определено този браузър не е подходящ за ежедневните ви нужди от достъп до мрежата. 3. Epic Privacy Browser (Windows, macOS, Android, iOS) Epic Privacy Browser е Chromium базиран интернет браузър с много силен фокус върху сигурността и поверителността. Браузърът блокира огромно количество рекламни тракери и фонови скриптове, драстично увеличавайки вашата сигурност и поверителност. Блокирането на скриптове гарантира, че скриптовете за извличане на злоупотреби и криптовалута няма да се изпълнят. Има и интегриран анти-пръстов отпечатък, който защитава поверителността ви. Epic блокира по-голямата част от разширенията на браузъра и добавките. Въпреки че Epic е базиран на Chromium и би могъл да позволи достъп до обширния каталог на разширения за Chrome, разработчиците смятат, че това създава ненужен риск. Като недостатъци може да се споменат следните неща, понякога изостава значително с актуализациите и интегрираните функции за поверителност не винаги работят. 4. Comodo IceDragon Comodo IceDragon е базиран на Mozilla Firefox, така че поддържа много от неговите функции за сигурност. SiteInspector инструмента на Comodo IceDragon, сканира за злонамерен софтуер и други уязвимости, преди да посети уеб страницата. Има и възможност да използвате Comodo Secure DNS, за да зареждате уеб страници по-бързо, както и да намалите шанса за зареждане на злонамерена страница. А Comodo Domain Validation проверява двойно SSL сертификатите на уебсайта. Друг плюс е, че можете да използвате пълния набор от разширения на Firefox с Comodo IceDragon. Това означава, че можете да разширите функциите за сигурност и поверителност на браузъра, като използвате доказани добавки. Като недостатък може да се спомене редките актуализации, базирани на по-стара версия на Firefox. 5. Dooble (Windows, macOS, Linux) Dooble е уникален браузър, той не се захранва нито от Chromium, нито от Firefox. Опциите за сигурност и поверителност по подразбиране включват блокиране на реклами и проследяване, блокиране на скриптове, криптирани отметки и история на сърфиране, криптирани потребителски профили, sandboxed табове и много други. Освен това, Flash и JavaScript са деактивирани по подразбиране. Браузърът получава чести актуализации за сигурност и нови функции. Интересното е, че можете да използвате Dooble и като FTP клиент за прехвърляне на файлове към сървър или по друг начин. Вижте най-добрите интернет браузъри за Android