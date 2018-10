Moдерните уеб браузъри поддържат специални режими, с които можете да сърфирате в интернет без да се притеснявате, че външни хора следят активността ви. Функцията "Do Not Disturb" е подходящ пример за това твърдение и се използва активно от милиони хора. Експерти по сигурността на Forrester Research проведоха интересно изследване, с което искат да разберат колко безопасни можем да се чувстваме, докато работим с този режим. Резултатите са доста изненадващи. Oказва се, че в доста случаи самите сайтове са разработили собствени механизми да заобикалят начина, по който работят "Do Not Disturb" на уеб браузърите, предаде Gizmodo. Основният извод на изследването е, че активирането на подобни функции може да направи твърде малко, за да ви предпази ефективно от шпиониране в интернет. Въпреки увереният на големите компании всеки сайт има собствен начин да събира и публикува данни за потребителите. В крайна сметка се оказва, че функцията не работи, както я рекламират. Yahoo и Twitter са едни от примерите за популярни платформи, които заобикалят алгоритмите на "Do Not Disturb". Това означава, че ако искате да сте напълно анонимни, докато сърфирате в интернет е добре да се ориентирате към алтернативни програми. Сегашната информация е категорично доказателство, че е необходимо въвеждането на по-добър стандарт, който да регламентира този тип отношения. Oще от Digital: Как могат да разкрият самоличността ни от уеб браузъра