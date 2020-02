Изминалата година беше изключително силна за гейминга, но и 2020 се очертава такава. Има много игри, които да очакваме с нетърпение през тази година. От Boy Genius Report, водещата американска медия за екслузивни новини от света на мобилната индустрия, са събрали осемте най-очаквани видео игри за 2020 година. Ето кои са те: Dreams (PS4) Играта е дело на студиото Media Molecules. Dreams за PlayStation 4 ви позволява да градите в изцяло 3D среда. Ограничената версия на играта бе пусната през 2019 година и доведе до впечатляващи творения, а завършения ѝ вид трябва да предложи много повече. Final Fantasy VII Remake (PS4) Имайки предвид, че Final Fantasy 7 е една от най-популярните ролеви игри на всички времена, едва ли е нужно да се рекламира римейка на тази емблематична игра. Final Fantasy VII Remake използва най-новите технологии за пресъздаване и разширяване на легендарното приключение. Ori and the Will of the Wisps (XBOХ, PC) Ori and the Blind Forest е приказна игра с разкошни, ръчно рисувани картини. И за щастие, този скъпоценен камък получава продължение: Ori and the Will of the Wisps, което ни връща към красивия, но коварен свят на Ори и ни показва нови региони и създания. Animal Crossing: New Horizons (Switch) Според анализаторите играта е сред тези, които се очаква да насърчат продажбите на Switch. Играта симулатор поставя играчите в село, където те се занимават с дейности като риболов и ловене на буболечки. Ако се грижите добре за вашата ферма ще печелите пари и ще изплатите бързо дълговете си. Half-Life: Alyx (PC) Valve Software чака повече от десетилетие, за да обяви нова Half-Life игра. Но вместо да обяви продължението, което всички чакаха, студиото обяви че играта ще е изцяло VR. Това е доста смел ход, но ако сте фен на играта може би ще успеете да преодолеете яда си от това, че трябва да сложите шлем на главата си, за да ѝ се насладите отново. Cyberpunk 2077 (PS4, XBOХ, PC, Google Stadia ) Cyberpunk 2077 е една от най-очакваните игри за тази година, а холивудската звезда Киану Рийвс участва в нея. Разработчик на заглавието е полското студио Projekt Red. Marvel’s Avengers ( PS4, XBO, PC) Играта е разработена от студията Crystal Dynamics и Eidos Montreal. Marvel’s Avengers се описва като епично екшън приключение, което не отстъпва на видяното на големия екран. Играта ще разполага и с Muliplayer режим, в който ще можете да сформирате екип от четирима души и да играете заедно с приятелите си. The Last of Us Part II (PS4) The Last of Us Part II е продължението на една от най-култовите PlayStation игри. Основната заплаха във вселената на The Last of Us II остават хората, или по-точно уродливите същества, в които са се превърнали по-голяма част от човечеството. Но този път играете като Ели. Вижте най-добрите бойни игри за Android и iPhone