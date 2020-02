Escape the Room games (ETR игрите) са сред най-сложните и предизвикателни игри, които можете да намерите онлайн. Те комбинират пъзели и гатанки с търсене на скрити предмети и улики. За да изпитате тръпката, от makeuseof са събрали някои от най-добрите онлайн ETR игри. За да се забавлявате с тях обаче ще трябва да активирате Flash във вашия браузър. 1. The Mystery of Time and Space The Mystery of Time and Space (MOTAS) е една от първите игри от този вид, излязла през далечната 2001 година. За разлика от други заглавия, играта разполага с забележителен сюжет за научна фантастика, който се развива по време на играта. Играчите трябва да се опитат да дешифрират дали са клонинг или извънземно. 2. The Crimson Room След MOTAS, стартът на The Crimson Room през 2004 година спомогна за по-нататъшното популяризиране на жанра. След цяла нощ прекарана в бара се събуждате в непозната стая, от която трябва да се измъкнете. Ще трябва да търсите улики, за да успеете да отворите вратата на стаята. 3. The Submachine серията Това са 13 игри, които ще ви държат в напрежение през цялото време. Вие не сте в капана само на една стая, а по-скоро се намирате в лабиринт от стаи, през които трябва да се придвижвате. Игрите Submachine са невероятно интуитивни. Ще знаете какви лостове да дърпате, какви предмети да вземете и кои бутони да натиснете. Submachine е една от онези игри, които са достатъчно предизвикателни, за да ви ангажират, но не толкова трудни, че да искате да се откажете. 4. Neutral Escape игри Neutral има страхотна серия от седем традиционни ETR игри, 4 от които са в коледен стил. Предизвикателствата варират по трудност от ниво 1 (най-лесно) до ниво 4 (най-трудно). Седемте основни заглавия от най-лесните до най-трудните са Switch, Sphere, RGB, Lights, Linkage, Vision, и Elements. Всяка от игрите предлага възможност да запазите играта си и да се върнете към нея по-късно. 5. The Doors The Doors е друг лабиринт от стаи и врати, които сякаш никога не свършват. Важното е да изследвате всяко кътче от стаите, за да успеете да се измъкнете. 6. Ant Hill Trap Ant Hill Trap използва много по-причудлив подход. Графиката и сюжетът са изключително подходящи за деца. С вградения бутон за пауза и таймер родителите могат лесно да задават времеви сесии за по-малките си деца. 7. The Afro-Ninja серията Това са седем мини-игри, които са предизвикателни, но не толкова сложни колкото останалите в този списък. Играчите могат да се окажат заключени в различни предимно тесни пространства, включително кола, килер, телефонна кабина, баня, офис и барака. Вижте седем лесни начина да откривате нови игри за смартфони, които си заслужават