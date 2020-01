Аndroid е предпочитана мишена за хакерите, което се дължи на нарастващият брой устройства, които работят с платформата. Всеки собственик на смартфон е необходимо да бъде много внимателен, за да се предпази от различни заплахи. Специалистите препоръчват да изтегляте приложения единствено от разработчици, които познавате. Полезен съвет е да преглеждате рейтингите и секциите за коментари. Експерти по сигурността от Sophos сега предупреждават за 21 опасни приложения, които излагат на риск потребителите в Google Play. Tревожното е, че въпросните заглавия са отчели повече от 600 млн. инсталации, съобщава Mirror.co.uk. Приложенията от списъка таксуват потребителите със сериозни суми, ако не прекратят навреме абонамента си след кратък безплатен период. Eто и пълният списък с приложения: Astrofun Easysnap VCUT Face X Play Fortunemirror Filmigo GO Keyboard GO Keyboard Lite GO SMS Pro GO Recorder GO Security Z Camera Master Recorder S Photo Editor Wonder Video Clipvue Filmix Photo Recovery & Video Recovery ScreenRecorder V Recorder V Recorder Lite В повечето случаи потребителите са подканени да плащат такси, които варират от €8.99 на седмица до €23.99 месечно. Тази сума нараства до €467.48, ако се плащат веднъж на 52 седмици или €287.88 при 12 месечни плащания. Описанията на тези приложения често включват подвеждаваща информация, което допълнително обърква потребителите. Sophos препоръчват да избягвате заглавия с твърде кратък пробен период. Още от Digital: Защо деинсталирането на приложенията не е достатъчно за нашата сигурност