Сблъсквали ли сте се с грешката „Failed to obtain IP address“ на Android устройството си? Изглежда, че този проблем тормози потребителите на всички модели Android телефони и софтуерни версии. Ето какво е нужно да се знае по темата според Android Authority. Защо получавам грешка „Failed to obtain IP address“? Обикновено грешката „Failed to obtain IP address” се появява когато се опитвате да получите достъп до Wi-Fi мрежа, независимо дали е нова или такава, която сте запазили на устройството си. Това съобщение за грешка означава, че рутерът не може да зададе IP адрес на вашето устройство. Докато проблемът продължава, потребителят не може да има достъп до интернет от тази Wi-Fi мрежа. Как да постъпя при появата на съобщение за грешка “Failed to obtain IP address”? Трудно е да се каже защо точно това се случва, но ето няколко трика, които може да ви помогнат да получите интернет връзка. Рестартирайте мрежата Първият метод, който трябва да опитате, е да излезете от мрежата и да влезете в нея отново. Стъпките, които трябва да предприемете, са прости и понякога това е всичко, което е необходимо, за да се отървете от грешката „Failed to obtain IP address”. 1. Отворете приложението Settings. 2. Изберете „Network & internet“. 3. Изберете „Wi-Fi“. 4. Натиснете продължително мрежата, с която не можете да се свържете. 5. Изберете „Forget network“. 6. Влезте отново в Wi-Fi мрежата. Рестартирайте рутера Ако проблемът не е в телефона, тогава вероятно е в рутера. Опитайте да го рестартирате и вижте дали това решава проблема. Повечето рутери имат бутон за рестартиране. Преименувайте Android устройството си Много потребители твърдят, че тази стъпка решава проблема. Процесът е прост, така че само следвайте инструкциите по-долу. 1. Отворете приложението Settings. 2. Изберете „About phone“. 3. Докоснете „Device name“. 4. Променете името на всичко, което желаете и изберете „OK“. 5. Опитайте да се свържете отново с рутера. Включете и изключете режима Airplane По този начин принуждавате рутера да конфигурира връзката ви. Използвайте WPA2-PSK криптиране Някои устройства не работят много добре с определени видове криптиране, включително AES и TKIP. Отидете на настройките на вашия рутер и преминете към WPA2-PSK. Включен ли е MAC филтър? Wi-Fi администраторите често използват MAC адреси за устройствата, които включват в бели и черни списъци за техните мрежи. Това означава, че ако устройството ви не е в белия списък или е в черния списък, то няма да може да се свърже. Решението е или да изключите MAC филтъра на вашия рутер, да премахнете устройството си от черния списък или да го добавите в белия списък. Задайте статичен IP адрес 1. Oтворете приложението Settings. 2. Изберете „Network & internet“. 3. Изберете „Wi-Fi“. 4. Натиснете продължително време мрежата, с която не можете да се свържете. 5. Изберете „Modify network“. 6. Изберете „Show advanced options“. 7. Потърсете „IP settings” и изберете „Static“. 8. В IP адреса променете последното число на произволно число между едно на 225. 9. Опитайте да се свържете. Изчистете кеша на Google Play Services Този метод изглежда е включен във всяко ръководство за отстраняване на неизправности. Рестартирането на приложението може да реши множество проблеми. 1. Отворете приложението Settings. 2. Изберете „Apps & notifications“. 3. Намерете и докоснете „Google Play Services“. 4. Изберете „Storage“. 5. Изберете „Clear cache“. 6. Опитайте отново да се свържете с Wi-Fi. Върнете фабричните настройки Ако всичко останало се провали и проблемът продължава може да се наложи да върнете фабричните настройки на устройството си. Това ще изтрие всичко във вашия телефон и ще го върне до фабричното му състояние. Не забравяйте да архивирате всички важни файлове, преди да продължите. 1. Отворете приложението Settings. 2. Изберете „System“. 3. Изберете „Advanced options“. 4. Изберете „Reset options“. 5. Изберете „Erase all data (factory reset)“. 6. Изберете „Reset phone“. Вижте какво да направим ако разберем, че Android приложение използва личните ни данни