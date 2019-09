Motorola представиха официално дългоочаквания смартфон One Zoom, който се присъединява към другите атрактивни модели от серията. Устройството е фокусирано към средния ценови клас, но въпреки това предлага сериозни възможности за мобилна фотография. Новият смартфон на компанията е едно от малкото предложения в този сегмент, което разполага с четири задни камери. Тази характеристика обикновено намирa място единствено в премиум устройствата с Android от висок клас. Смартфонът има 6.39-инчов OLED дисплей с резолюция от 2340х1080 пиксела и сензор за пръстов отпечатък вграден в екрана. Motorola Zoom One използва Qualcomm Snapdragon 675 процесор, който е допълнен от 4GB RAM, 128GB памет и слот за памет карти с капацитет от 2ТВ. Дисплеят е покрит от 3D Gorilla Glass 3 покритие и 2.5 Panda King стъкло. Батерията на смартфона е със заряд от 4000mAh и също така предлага опция за 18W TurboCharging зареждане, съобщава AndroidCommunity. Основната камера е с 48-мегапикселова резолюция и f/1.7 с PDAF система за автофокус от последно поколение. Информацията от пикселите се комбинира за създаването на 12МР изображение. Motorola One Zoom има още Depth Camera, 8MP телефото обектив с трикратно оптично приближение и 16MP Ultra-Widе camera в задната част. Отпред има 25-мегапикселов сензор с двойна LED светкавица. Цената в Европа е €429. Предвидени са три версии в Cosmic Purple, Brushed Bronze и Electric Gray цветове. Oще от Digital: Motorola Моto G8 и Moto G8 Plus ще имат Qualcomm Snapdragon 665 процесор и тройни задни камери