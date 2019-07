Аsus представиха официално дългоочакваното второ поколение на геймърския смартфон ROG Phone, който предлага на геймърите редица подобрения. Новите модел предлага впечатляващ дизайн и мощен хардуер, с който не може да се похвали нито един от конкурентнтите устройства на пазара. Специална система за водно охлаждане ще гарантира, че Asus ROG Phone 2 работи оптимално дори при максимално натоварвания. Водещ акцент в смартфона е неговия дисплей. Устройството разполага с по-голям 6.6-инчов AMOLED екран с FullHD+ резолюция от 2340х1080 пиксела и съотношение от 19.5:9. Геймърите ще могат да се забавляват по най-добър начин на любимите си игри и да се възползват от честота за опресняване на кадрите от 120GHz, по подобие на One Plus 7 Pro. Времето за реакция е 1 милисекунда. Бързата скорост на работа се гарантира от Qualcomm Snapdragon 855 Plus, който осигурява с 15% по-висока графична производителност, предаде xda-developers. Asus ROG Phone 2 е оборудван с две камери в задната част, които поддържат 48MP и 13MP резолюция, а отпред има 24МР сензор за селфита. Капацитетът на батерията е увеличен до внушителните 6000mAh, като сензора за пръстов отпечатък вече е вграден в самия екран. Геймърския смартфон ще се предлага на пазара и с редица аксесоари. Цената на версията със 128GB памет е $899, докато модела с 512GB ще струва $1099. Eвропейските продажби се очаква да стартират в началото на септември. Още от Digital: Имат ли бъдеще геймърските смартфони с Android