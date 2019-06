Разнообразието от приложения в Google Play Store продължава да се увеличава. Интересните предложения не стихват, като AndroidPIT и тази седмица има селекция от заглавия, които си стува да пробваме. Сред тях има както приятни игри, така и практични програми.

Ritual: Sorcerer Angel

Завладяваща игра с необичайна атмосфера и сюжет. Играчът се оказва жертва на ритуал и е ангел, заключен в човешко тяло. Той трябва да се спаси, като използва магьосническите си способности, за да се бори с противниците си, като залага и доста на хумора. Пълната игра е платена и струва $5.99.

<iframe width="530" height="289" class="is-lazy" data-src="https://www.youtube.com/embed/7-Mm6PDdbis" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Photo Map for Google Drive

Удобно приложение за пътешествениците, които обичат да снимат. То създава карта и наслагва точните местположения на всяка направена снимка. Така човек мое да си създава фотопътеписи, както и просто лесно да помни точните места, на които е заснел снимките от всяко пътешествие.

<iframe width="530" height="289" class="is-lazy" data-src="https://www.youtube.com/embed/xQpZCJyTVDk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Angry Birds Explore

Нова игра от популярната поредица, която този път използва и добавена реалност. Играчът може да посети виртуалния дом на героя. Играта съчетава в себеси различни мини-игри, като успешното им изпълнение дава виртуални награди. Те отключват още възможности в основната игра и тя става още по-пленяваща.

Get It Done: Organize Todo, Notes & Day Planner

Още едно приложение от голямото разнообразие на органайзерите. Това приложение се концентрира върху практичността и да може да се използва бързо и лесно. То използва метода на Айзенахуър и разделя задачите на квандранти според тяхното значение и важност. За потребителя става по-лесно да организира деня си с бърз поглед в приложението. Самата програмка все още не е напълно завършена и може да има бъгове.

LEGO City Explorers

Конструкторите LEGO могат да са забавни не само в реалния свят. Тази игра използва някои от популярните комплекти на LEGO във виртуалния им вид, за да може играчът да посети космоса. В комбинация с виртуалния конструктор, когато играчът стигне космоса, там получава достъп до различни видове клипове от НАСА, които показват любопитна информация.

