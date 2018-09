Нашите смартфони са чудесна алтернатива на скъпо струващите навигационни устройства благодарение на Google Maps. Приложението Google Maps за Android е невероятно полезно, но много често не се ползваме от пълния му потенциал, смятат от Make Use Of. Има някои трикове, които не се виждат на пръв поглед, но които могат да променят начина, по който се придвижвате. 1. Променете изгледа Можете да промените ориентацията на картата, като докоснете компаса. Докоснете го веднъж, за да я ориентирате на север, докоснете го отново, за да ориентирате картата на базата на това, накъде сте се обърнали. Google Maps има и опция, която ви позволява да видите виртуалните размери на сградите. Докоснете екрана с два пръста и ги раздалечете, за да видите всички сгради в определена област. Когато искате да се върнете към нормален изглед, докоснете екрана с два пръста, и ги плъзнете един към друг. 2. Добавете етикети към местоположенията Вероятно вече знаете, че можете да добавяте звезди (Star) към обекти, за да ги запазите за по-късно в My Places (Моите места), но знаехте ли, че можете също така да добавяте етикети към различни местоположения? Не можете обаче да добавяте етикети към места, регистрирани в Google Maps. Да кажем, че посещавате магазин и искате да си спомните къде се намира той, след време. Можете да го означите със звезда и името му ще се покаже под “Your Places“. Но не можете да добавите етикет към това място, защото вече има име. Но ако да речем посетите къща на приятел. Очевидно е, че адресът му не е регистриран като бизнес в Google Maps, а е стандартен адрес. Тогава можете да добавите етикет на мястото, да му дадете име и то ще се появи под “Your Places”. 3. Изпратете навигация до вашия телефон Получили сте навигация в Google Maps на компютъра си, но осъзнавате, че в действителност се нуждаете от нея на телефона си, какво може да направите? Ако сте се логнали в един и същ Google акаунт на компютъра и на телефона, можете да изберете “Send directions to your phone”. Ще получите известие, което ще ви отведе до навигацията в Google Maps. 4. Вижте къде сте били Отворете менюто от горния ляв ъгъл на екрана и изберете “Your timeline”. Тук можете да разберете къде сте били всеки един ден. Ако смятате, че това е твърде страховито, винаги можете да изтриете историята на местоположенията си (или да деактивирате напълно функцията). Можете също така да добавяте бележки до определени дни, за да помните какво сте правили. 5. Бързо мащабиране Искате ли да увеличите мащаба? Докоснете два пъти екрана бързо, но задръжте пръста си на екрана след второто докосване, след което го плъзнете надолу. За да намалите мащаба, направете същото, но плъзнете пръста нагоре. 6. Запазете по-бързи маршрути, за които Google не знае Google не е съвършен и ако всеки ден пътувате до едно и също място, по определено време, може би по-добре познавате маршрутите от Google Maps. Когато Google Maps създава маршрут за вас, обикновено се опитва да се придържа към главни пътища или магистрали, рядко ще ви преведе през квартални или по-малки улички. За съжаление, няма начин да начертаете собствените си маршрути на телефона си, но има решение. Отворете Google Maps на компютъра си и планирайте целия си маршрут, като добавите няколко дестинации една по една. Щом приключите, кликнете върху “Send directions to your phone”. Ще получите линк към маршрута си. Запазете го в някое от любимите си Android приложения за бележки. 7. Запазете места в календара си За да спестите време, когато планирате събитие, отворете Google Maps на телефона си и издърпайте адреса на събитието. Това е много удобно, ако сте получили покана от приятел или купувате билети и вече сте на уебсайта, който има адреса. - Докато е отворена картата, отворете менюто като докоснете трите точки в горния десен ъгъл, след което изберете “Share directions”. - Това ще ви покаже списък с приложения; изберете “Copy to clipboard”. - Отворете “Calendar”, създайте събитие в деня, в който е запланувано, и поставете линка за споделяне в полето “Add location” в Google Calendar. - Ще се появи целия набор от упътвания в текстов формат. Ще има и линк за директно отваряне на маршрута в Google Maps. Когато дойде време да излезете за събитието, всичко, което трябва да направите, е да отворите календара, да натиснете линка за маршрута в полето за местоположение и сте готови да потеглите. 8. Добавете отзиви и снимки към посетените локации Ако искате да допринесете за това Google Maps да е по-полезен на другите, можете да добавите отзиви и снимки за ресторантите, кафенетата, музеите и за другите обекти, които сте посетили. Всичко, което трябва да направите, е да посетите "Your contributions" от менюто на Google Maps. 9. Позволете на семейството ви да проследява пътуванията ви За да активирате тази опция, трябва да направите следното: - Отворете менюто на Google Maps и изберете "Location sharing". - Изберете "Get Started". - Изберете дали искате да споделяте за определен период от време или за неопределено време, докато не изключите функцията за споделяне на местоположението. - Изберете хора от контактите си, с които искате да споделите местоположението си, или копирайте линка и използвайте приложение, като Twitter или Facebook, за да споделите публично линка.