Вече ви информирахме, че един от новите смартфони на компанията ще се казва Nokia 7 Plus. Очаква се този модел да представлява по-мощна версия на Nokia 7, който вече е на пазара и да бъде представен в следващите седмици. В интернет сега изтекоха данни от бенчмарк резултати, разкриващи част от спецификациите на смартфона. Високата производителност на Nokia 7 Plus ще се гарантира от Qualcomm Snapdragon 660 процесор, който има осем Kryo 260 ядра с работна честота от 2.2GHz. Въпросната архитектура е произведена с 14-нанометрова технология и е допълнена от Adreno 512 графичен чип. Nokia 7 Plus ще е съвместим с бързите LTE мрежи и ще може да записва видео с 4K резолюция. Припомняме ви, че Nokia 7 е смартфон, който се захранва от Snapdragon 630 процесор, който не е толкова бърз, както Snapdragon 660. Новият модел ще е оборудван и с 4GB RAM и отчита 1636 точки на Single-Core и 5902 на Multi-Core тестовете. Другoто предимство на Nokia 7 Plus, че работи с Android 8.0 Oreo. Все още не знаем дали наличието на "Plus" в името ще означава, че смартфона ще има по-голям дисплей от своя предшественик, който е с диагонал от 5.2 инча. Новият модел вероятно ще предложи същите камери, както Nokia 7 и се очаква да бъде представен официално на MWC 2018. Технологичното шоу в Барселона започва на 26 февруари и тогава ще разберем цената на Nokia 7 Plus в Европа. Вижте кой Android телефон на Nokia да изберем