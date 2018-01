Вече ви информирахме, че остарелите батерии са основната причина за забавянето на работата на iPhone. Apple вече потвърдиха тази информация и уточниха, че забавят работата на по-старите смартфони, за да предотвратят евентуални индиценти. Ако сте собственик на iPhone и сте забелязали спад в производителността е добре да знаете, че има как да проверите дали Apple умишлено забавят устройството ви. Ето и какви стъпки да следвате, за да го направите, според BusinessInsider: 1. Изтеглете приложението Lirum Device Info Lite, което предоставя много информация за вътрешната активност на вашия iPhone. 2. Изберете иконата с три хоризонтални черти в горния ляв ъгъл и кликнете последователно върху "This Device>CPU" и проверете секциите "CPU Actual Clock" и "CPU Maximum Clock". 3. Имайте предвид, че ако двете цифри са еднакви значи батерията ви не е забавена от Apple. 4. Нормалните работни честоти на процесора на iPhone 6 и 6 Plus са 1.4GHz, а при iPhone 6S и 6S Plus са 1.84GHz. Ако сте собственик на iPhone 7 и 7 Plus цифрата трябва да е 2.34GHz. Използването на подобно приложение е най-бързия начин да разберете дали има проблем с батерията ви. Все пак най-добрия вариант е да занесете смартфона в оторизиран магазин на Apple, където служителите на компанията ще направят серия от тестове и ще ви предложат най-оптималното решение на проблема. В магазините на Apple биха могли да сменят батерията, ако е необходимо и ще ви предоставят полезни съвети как да работите със своя iPhone. Вижте какво да направим ако батерията на нашия Apple iPhone се разрежда бързо