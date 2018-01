Не е тайна за никого, че смартфоните са желана „плячка“ за всички крадци, а за съжаление те могат да бъдат лесно откраднати. Носим ги навсякъде със себе си, а умората и разсеяността са сред основните причина за загубата на тези скъпоценни джаджи. Ако се окажете в подобно положение или просто загубите телефона си, тези прости стъпки могат да ви помогнат, сигурни са от CNet. Обадете се на полицията Обадете се на полицията и съобщете за кражбата. Трябва да им дадете регистрационния номер на телефона (IMEI), който можете да получите от доставчика на телефона, ако не го знаете или от менюто с настройки на телефона. В настройките потърсете IMEI или ESN. Свържете се с телефонната компания Свържете се възможно най-скоро с вашия мобилен оператор. Ако някой използва телефона ви, за да осъществява повиквания, може да сте отговорни за това, ако не го съобщите. Щом вашият доставчик знае, че телефонът ви е откраднат, той ще спре услугата ви. Помнете обаче, че крадецът все още може да използва отключен телефон чрез Wi-Fi. Променете всички пароли Ако мислите за сигурността си, навярно сте защитили с парола телефона си и не сте дали достъп до важни функции от заключения екран. Ако не сте го направили, направете го веднага, за да ограничите лошите последствия ако някога загубите или ви откраднат телефона. По-добре е да изберете буквено-цифрена парола вместо шаблон, тъй като крадецът може да го познае, ако проследи следите от пръстите ви по дисплея. И ако още не използвате двуфакторно удостоверяване, сега е времето да го направите. В случай на кражба трябва да промените паролите за приложенията или услугите, свързани с телефона ви в момента, в който имате достъп до компютър. Трябва също да така да се разлогнете дистанционно от всички уебсайтове или приложения, които сте отворили на телефона си – имейли, социални медии и всичко свързано с банковите ви сметки. Проследете телефона си Ако сте инсталирали услугите Find My iPhone, Find My Device for Android или Samsung Find My Mobile може да видите местоположението на липсващия телефон. Тези услуги също ви позволяват да заключите телефона си дистанционно с нова парола или да изтриете информацията от него. Само не забравяйте, че няма да можете да използвате някоя от тези функции, ако телефонът не е свързан към клетъчна или обществена Wi-Fi мрежа. Можете да изпращате командите по всяко време и телефонът ще ги изпълни, когато се свърже отново. Можете също така да използвате тези приложения, за да изключите дистанционно услугите за мобилни плащания. Възстановете информацията си от облака В епохата на стрийминга на музика и съхранението в облака, повечето от ценната ни информация, до която имаме достъп от телефона си, може да не се съхранява на устройството ни. Google например автоматично синхронизира настройките на устройството, данните за приложенията и контактите ни с облака. С iPhone, или ще имате резервно копие на компютъра си, или ще са синхронизирани контактите, календарната информация и настройките ви с iCloud. Приложенията също могат да бъдат изтеглени: трябва само да се върнете в магазина си за приложения, за да изтеглите всичко, за което сте платили, на ново устройство. Ако сте запазили нещо в телефона си, което не е архивирано, може да не успеете да го възстановите. Вижте какво да правим ако телефона ни е бил откраднат или изгубен