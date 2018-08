Microsoft са готови с финалната версия на атрактивното приложение Your Phone, което видяхме за първи път на Build конференцията през май. Идеята на този софтуер е да позволи максимално бързо да споделяте съдържание от смартфона на компютър с Windows 10. Tака например са нужни само няколко кликвания да качите снимка от устройство с Android и да я добавите към Office приложение на компютъра. Microsoft дори планират опция за синхронизиране на съобщения и нотификации от смартфоните. Концепцията е много интересна и определено ще се хареса на доста потребители. Приложението Your Phone вече може да се изтегли безплатно от Microsoft Store, съобщава TheVerge. Добре е да знаете, че смартфона ви трябва да работи поне с Android 7.0 или по-висока версия на операционната система. Първоначално е предвидена поддръжка само за Android, но се работи и над версия на приложението за iOS. Mного е вероятно тя да е налична за потребителите заедно с премиерата на Redstone 5 ъпдейта през октомври. Необходимо е да свържете устройство с Android към компютъра, което може да стане от Windows Settings или менюто с настройки на Your Phone. След това ще бъдете подканени да инсталирате приложение на Microsoft, с което ще финализирате синхронизацията. Ако потребителите проявят интерес към, приложението от компанията ще се ангажират да го ъпдейтват периодично с новив ъзможности и функции. Това е поредният опит на Microsoft да накарат повече хора да работят с Windows 10. Oще от Digital: Windows 10 ще използва машинно обучение, за да спре автоматичните ъпдейти докато работим