Apple ви дава 5 GB безплатно място в iCloud, но това не е толкова много колкото бихте искали, нали? Ако искате да направите резервно копие на вашия iPhone или да съхранявате мултимедийни файлове в iCloud, вероятно ще трябва да надстроите до 50 GB, 200 GB или 2 TB. И все пак, 5 GB не е толкова малко, че да не ви свърши работа. Ето за какво можете да използвате цялото това допълнително място според How To Geek. Архивирайте всичките си устройства Можете да архивирате всичките си поддържани устройства, включително вашия iPhone, iPad или iPad Pro, Apple Watch и iPod Touch. Не можете да направите резервно копие на целия си Mac в iCloud, но можете да съхранявате своите документи и папки там. След като надстроите плана си за съхранение, вземете вашия iPhone или iPad и се насочете към Settings -> [вашето име] -> iCloud -> iCloud Backup и активирайте услугата. Направете това за всичките си поддържани устройства. След това iCloud ще архивира всеки път, когато включите устройството си и то е свързано с Wi-Fi. iCloud архивира цялата ви важна информация, включително данни за приложенията, настройки, начални екрани, Apple Watch, история на съобщенията, мелодии, история на покупките и лични медии. Ако сте включили iCloud Photo Library, вашите снимки и видеоклипове вече са архивирани. За да възстановите данните си от архива, ще трябва да нулирате и изтриете устройството си в Settings -> General -> Reset. Докоснете „Restore from iCloud Backup" когато устройството ви се рестартира и изчакайте възстановяването да приключи. Колко време ще отнеме това зависи от скоростта на вашата интернет връзка. 1. Използвайте iCloud Photo Library за съхраняване на снимки и видеоклипове iCloud Photo Library качва всички ваши снимки и видеоклипове в облака, за да имате достъп до тях на всяко устройство. По този начин освобождавате място на вашия iPhone. Имайте предвид обаче, че стриймирането на видеоклипове или изтеглянето на снимки от iCloud може да отнема доста време, ако нямате добра интернет връзка. За да активирате iCloud Photo Library, отидете на Settings -> [вашето име] -> iCloud -> Photos. Включете опцията „iCloud Photos". След като снимките ви се съхраняват в iCloud, можете да получите достъп до тях от всеки iPhone или iPad чрез приложението Photos. Можете също да се насочите към iCloud.com и да ги прегледате в уеб браузъра. 2. Съхранявайте данни за приложенията ви в iCloud за лесен достъп Може би сте забелязали, че някои приложения по подразбиране запазват данните в iCloud, а не на устройството ви. Такива приложения са Pages and Numbers, GarageBand и TextEdit. Има основателни причини да искате да направите това. Когато файловете се съхраняват в облака, можете да получите достъп до тях от всяко устройство, което има интернет връзка. Освен това, ако работите в облака, всички промени, които правите в даден файл, ще бъдат прехвърлени към всичките ви устройства, като всичко ще бъде синхронизирано, независимо от къде работите. Освен това ако нещо се случи с вашето локално устройство, няма да загубите файловете си. От друга страна, ще ви трябва прилична интернет връзка, за да се възползвате максимално от тази функция. 3. Съхранявайте и прехвърляйте файлове чрез iCloud Точно като Dropbox, Google Drive или всяка друга услуга за съхранение в облакa, можете да използвате пространството си в iCloud като допълнителен диск, на който да съхранявате файлове. Това улеснява прехвърлянето им между устройствата ви през мрежата, което е особено удобно, когато сте далеч от вашия Mac или други устройства. На Mac натиснете „iCloud Drive" в страничната лента „Finder". Тук можете да създавате папки и да премествате файлове. На iPhone или iPad можете да използвате приложението Files за достъп до всичко, което се съхранява на вашия iCloud Drive. За да качите файлове, ще трябва да използвате опцията „Share" в съответното приложение. След това изберете „Save to Files" от списъка. Ще бъдете помолени да изберете местоположение, преди да запазите, но можете също да създадете нови папки. Ако искате, можете да споделяте папки с други чрез имейл адреса им. За целта, кликнете върху „Add People" в iCloud.com или отворете Finder и отидете до Share -> Add People in Files на iPhone или iPad. Няма ограничения относно типовете файлове, които можете да съхранявате в iCloud. Можете да качвате музика, видеоклипове, ZIP архиви или цели комикси, при условие че всеки отделен файл е под 50 GB. 4. Освободете място на вашия Mac За целта кликнете върху логото на Apple, изберете „About This Mac" и кликнете таба „Storage". Кликнете върху „Manage . . .," и изберете „Store in iCloud." Вместо на компютъра ви, файловете ще се съхраняват в папките „Desktop" и „Documents" в облака. Всеки път, когато се опитате да отворите файл, съхраняван в iCloud, вашият Mac автоматично ще го изтегли.