И тази седмица има няколко интересни приложения и игри, за които си струва да отделим малко време, за да ги разгледаме. Селекцията на NextPIT отново включва предложения за двете популярни платформи – Android и iOS.

Ratio

Приложение само за Android, което е в т.нар. категория launcher. То заменя стандартния интерфейс с нов, като в случая има конкретен фокус. Идеята на Ratio е да ограничи затрупването на интерфейса с икони на приложения, които потребителят почти не използва. Вместо това то ще ги подреди по категории или популярност. Така потребителят няма да губи време в търсене на желаното приложение.

Има и опция за добавяне на уиджети, както и функции за персонализация, „закачане“ на приоритетно място на избрани елементи и др. Приложението е безплатно, без реклами или допълнителни покупки.

Shortcut Manager

Едно от предимствата на Android е голямото разнообразие от опции за перонализация. Това приложение се възползва от този факт и дава възможност на потребителя да извежда бързи връзки на началния екран до приложения и функции. Например може да си направи бутони за бързо управление на звука, отваряне на менюта или активиране на конкретни настройки. Приложението струва €0,69, като няма реклами или допълнителни покупки. Наличните функции и възможности в голяма степен зависят и от това, с какво разполага даденият телефон.

Moon+ Reader Pro

Приложение за почитателите на книгите. Чрез него могат да огранизират цялата си дигитална библиотека от SD карта, в телефона, в облачна услуга и т.н. Има и връзки за достъп до каталози с безплатни електронни книги. Приложението предлага и голям брой опции за персонализация, включително начин на изобразяване на книгите и страниците, цветове, шрифт и дори разстояние между буквите и редовете. Pro версията струва 5 евро, но е и част от Google Play Pass, така че ще е безплатна за неговита абонати.

Through the Darkest of Times

Атрактивна игра, която поставя доста сериозна тема. Играчът влиза в ролята на ръководител на клетка на Съпротивата в Берлин през 1933 г. Той трябва да дестабилизира режима на фашистите чрез саботажи, разпространяване на информация и набиране на още привърженици. Играта е стратегическа, като изисква внимателно обмисляне на всеки ход, поддържане на морала на привържениците и още много. Налична е за Android и iOS.

Lineweight

Интересна игра, която поставя емоцията на преден план. Тя съчетава в себе си цветове, музика, светини, абстрактни форми и още много други елементи. Всеки елемент от играта се управлява от действията на потребителя. Историята се променя в зависимост от движенията, които избира, за да види различните елементи. Описанието звучи странно, но самото изживяване може да се окаже пленяващо за почитателите на този стил. Налична само за Android.