Всеки, който използва имейл услуга знае, че обработването на имейлите изисква активна връзка с интернет. Нестабилната интернет връзка може да ви остави с ограничен достъп или дори без достъп до вашите имейли. В такива моменти бихме искали да можем да ги използваме офлайн, за да получим достъп до всичките си имейли без нужда от интернет. За щастие това е възможно при Gmail, а от Make Use Of ще ни покажат как да настроим и използваме функцията Gmail Offline. Преди да започнете обаче трябва да имате предвид няколко неща. Първо Gmail Offline може да се използва само с Google Chrome. Никога не трябва да го настройвате на обществени компютри или такива които споделяте с други хора, тъй като имейлите се съхраняват в хранилището на вашия браузър. Освен това, ще имате нужда от работеща интернет връзка, за да настроите функцията, преди да започнете да използвате услугата офлайн. След като я настроите, можете да преглеждате имейлите си, да ги търсите, архивирате или да ги изтривате. Можете дори да композирате имейли и да ги поставите в режим на изчакване, а те ще бъдат изпратени веднага щом има интернет връзка. Сега, когато сте запознати с основите, ето как можете да започнете. От къде да започнем? Първо трябва да изтеглите приложението Gmail Offline. Отворете приложението Gmail Offline в Chrome Web Store. Кликнете върху Add to Chrome > Add app. След това въведете chrome://apps в адресната лента и натиснете „Еnter“. Намерете и отворете Gmail Offline. Сега трябва да активирате Gmail Offline. При първото отваряне на приложението ще бъдете помолени да разрешите офлайн пощата. Изберете „Allow Offline mail“ и кликнете върху „Continue“. Вашите имейли ще започната да се синхронизират, за да могат да се използват офлайн. Конфигурирайте Gmail Offline По подразбиране имейлите от последната седмица са синхронизирани. Ако искате да синхронизирате по-стари имейли, кликнете върху иконата за настройки с форма на зъбно колело в горната дясна част на екрана. Можете да изберете да изтеглите имейли от последната седмица, 2 седмици или един месец. Кликнете върху „Apply“, за да запазите промените. В същия прозорец с настройки може да изберете да настроите Vacation Responder. Това е съобщение за автоматично реагиране, което можете да изпратите като отговор на всеки входящ имейл, за да уведомите хората, че понастоящем сте в почивка или нямате достъп до интернет и може да отнеме известно време преди да се свържете с тях. Ето как може да настроите тези автоматични съобщения. 1. За да активирате Vacation Responder, изберете „ON“. 2. Посочете „Start date“ и „End date“. Съобщението за автоматично реагиране ще бъде изпратено автоматично в отговор на входящите имейли през този период. 3. Попълнете полетата „Subject“ и „Message“. 4. Активирайте „Only send a response to people in my Contacts“. 5. Кликнете върху „Apply“, за да запазите промените. Как да получите достъп до Gmail Offline и да го ползвате? За да отворите приложението Gmail Offline, изпишете chrome://apps в адресната лента. Намерете и кликнете върху Gmail Offline. Друга възможност е да преместите иконата в лентата на отметките, за по-бърз достъп. Интерфейсът на Gmail Offline има настройка с двоен панел. В левия прозорец са изброени всички входящи имейли. За достъп до другите папки кликнете върху бутона за меню (три хоризонтални линии) в горния ляв ъгъл. Тук можете да проверявате папките „Sent Mail“, „Drafts“, „Trash“, „Spam“ или да филтрирате имейлите си с помощта на „Labels“. За да търсите имейлите си, просто въведете заявката си за търсене в лентата за търсене и натиснете „Enter“. За да съставите нов имейл, кликнете върху иконата с молив. След като въведете съобщението и въведете имейл адреса на получателя, натиснете „Send“. Съобщението ще бъде поставено в папката „Outbox“ и ще бъде изпратено веднага щом компютърът ви е свързан към интернет. В десния панел се показва съдържанието на съобщението, което сте избрали в левия прозорец. За да отговорите или препратите съобщение, превъртете до долната част на съобщението и кликнете върху „Reply“, за да отговорите на подателя, или кликнете върху „Forward“, за да препратите имейла. Можете да архивирате или да изтриете конкретен имейл с помощта на бутоните в горната лента – „Archive“ или „Delete“. За да видите допълнителни опции, кликнете върху иконата с малка стрелка до бутона за изтриване. От тук можете да изберете да преместите имейла в папка, да зададете етикет, да заглушите, да подадете сигнал за спам и т.н. Ако искате да обработите няколко имейла наведнъж, изберете имейлите, като използвате квадратчето за отметка, предоставено до тях. Кликнете върху „Archive“ или „Delete“. Всички действия, които извършвате, ще бъдат синхронизирани с Gmail, след като компютърът ви се свърже с интернет. Как да премахнем приложението Gmail Offline? Премахването на приложението Gmail Offline от Chrome е процес в две стъпки. Първата стъпка е да премахнете всички локално съхранени данни. За целта кликнете върху бутона за меню (три вертикални точки) в Chrome. Кликнете върху „Settings". Превъртете до долу и кликнете върху „Advanced". Придвижете се до Content Settings > Cookies > See all cookies and site data > Remove all. Ще се появи диалогов прозорец за потвърждение. Кликнете върху Clear all, за да потвърдите. След това изпишете chrome://apps в адресната лента. Кликнете с десен бутон на мишката върху „Gmail Offline", а след това върху „Remove from Chrome".