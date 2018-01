Може да сте фен на MMORPG игрите, но това не пречи от време на време да имате нужда от леко и забавно развлечение, с което да стимулирате ума си. Игрите за трениране на мозъка са доста популярни и доста пристрастяващи. Ако сте готови да тествате ума си от Honkiat имат правилната колекция от игри за вас. Unblock Me FREE (Android | iOS) Unblock Me е пъзел, в който трябва да премествате дървени блокове, за да направите път на червения блок. Целта е да изчистите пътя, като използвате най-малко ходове и да печелите звезди. Играта предлага над 16000 пъзели с различна трудност. Real Chess (Android) Шахът е игра за мозъка, по която хората си падат вече 14 века, а този виртуален вариант на играта наистина ще ви впечатли. Real Chess е 3D виртуален шах, който ви позволява да играете с потребители от цял свят. Можете да си чатите с опонентите, да играете с AI, да получите съвети за начинаещи и много други. Juice Cubes (Android | iOS) Juice Cubes има няколко вида предизвикателства и 550 нива, които водят до пристрастяване. Може да изглежда лесно в самото начало, но когато достигнете по-високи нива мозъка ви ще се взриви. Where’s My Water? (Android | iOS) Една наистина забавна игра от Disney, базирана на реални физични закони. Целта е да насочвате водата и да пестите колкото можете повече вода по пътя ѝ. Има много видове течности, с които да играете, като всяка от тях има своя собствена физика и ефекти. Играта изисква стабилни ръце, бързи реакции и стратегия, които със сигурност ще предизвикат вашите умения. За съжаление, играта е ограничена до 15 нива, можете да получите пълната версия за Android и iOS за $ 1,99. Brain Dots (Android | iOS) В Brain Dots вие основно трябва да удряте двете топки – розовата и синята. За целта трябва да нарисувате линии, геометрични форми или каквото е необходимо, за да ги съберете. Можете буквално да рисувате всякаква форма, която ви харесва, стига тя да ви отведе до целта ви. Можете да използвате различни инструменти като моливи и пастели, както и различни цветове и размери. Lyfoes (Android) Lyfoes основно е алтернативна версия на пасианса, правилата са еднакви, но всичко останало се променя. Трябва да групирате едни и същи цветни същества, наречени Lyfoes, в бехеровите чаши. Тъй като броят на бехеровите чаши и Lyfoes се увеличава, нещата стават наистина трудни. Lumosity (Android | iOS) Приложението включва над 30 игри, които ще предизвикат скоростта, паметта, вниманието, гъвкавостта и уменията ви за решаване на различни проблеми. Вижте 8 класически игри за iPhone, които е добре да пробвате