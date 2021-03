До скоро за техническите характеристики на модела не се знаеше почти нищо, с изключение на това, че ще бъде с поддръжка на новата по-бърза мрежа 5G. През Март обаче засекохме модела в тестовете на хардуерната платформа Geekbench. На база това е интересно да се отбележи нещо което ни прави впечатление при централнуият процесор. Той не е никак лош, но не е нов, а модел на две години. Възможно е разбира се във финалната бройка да не се използва същото CPU. В теста потенциалният Galaxy A82 излиза с 8-ядрен процесор Snapdragon 855. Независимо, че е по-стар, не си мислете, че този процесор е бавен или некачествен. Snapdragon 855 е CPU, което през 2019 година Samsung интегрираха в своите лайфстайл флагмани Galaxy S10, S10e, S10 Plus и S10 5G. В бизнес серията Samsung Galaxy Note 10, Note 10 Plus, Note 10 5G и Note 10 Plus 5G. Както и в прекия конкурент на Huawei Mate X - Samsung Galaxy Fold. Като при някои от смартфоните Samsung използваха леко ъпгрейднатата, но изградена на същата база версия Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Именно този огромен асортимент от модели на Samsung по всяка вероятност е подтикнал южно корейците да се спрат точно на този процесор за своя A82. От компанията вероятно имат огромни количества от чипа в запас.