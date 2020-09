За много от нас най-ценните данни на нашите iPhone са библиотеката със снимки. Това са файловете, за които сме най-загрижени при надстройката до нов iPhone и които най-често споделяме с други хора. Когато трябва да изпратите снимки на друго iOS устройство, вашият iPhone предлага няколко различни начина да го направите. Кои са те разбираме от информацията на Make Use Of. 1. Как да прехвърляте снимки от стар iPhone към нов iPhone? Когато надграждате до нов iPhone, Apple ви дава няколко различни начина за прехвърляне на вашите снимки от старото към новото устройство. Когато прехвърляте снимки от iPhone на iPhone с помощта на една от тези опции, библиотеката със снимки на новия iPhone ще се презапише. Това означава, че не трябва да използвате тези методи, ако вече имате снимки на новия си iPhone, които не искате да губите. 1.1. Използвайте Quick Start за прехвърляне на данни Quick Start използва Wi-Fi за прехвърляне на всичките ви данни от стария iPhone към новия ви iPhone: приложения, съобщения, настройки, снимки и т.н. За да стартирате прехвърлянето с Quick Start, сложете новия си iPhone близо до стария. След това следвайте подканите на екрана „Set Up New iPhone“ и изберете „Transfer from iPhone“ или „Download from iCloud“. 1.2. Използвайте съществуващ архив в iCloud, Finder или iTunes Архивът на iPhone включва всяка снимка, приложение, съобщение и други данни, съхранявани на вашия iPhone. Архивът обаче няма да включва снимките, ако използвате iCloud Photos с оптимизация на паметта на вашия iPhone. Това е така, защото вашите снимки се съхраняват в iCloud, а не на вашия iPhone. Ако все още нямате архив, можете да направите ново архивиране на iPhone си с помощта на iCloud, iTunes или Finder. За да направите резервно копие на iCloud, отидете на Settings –> [името ви] –> iCloud –> Backup. За да направите резервно копие на iTunes или Finder, свържете вашия iPhone към компютър, отворете подходящото приложение, ако е необходимо, и кликнете върху „Back Up Now“. След като направите резервно копие, следвайте подканите за инсталиране на новия си iPhone, докато стигнете до страницата „Apps & Data“. От тази страница изберете да възстановите от резервното си копие, което може да отнеме час или повече. 1.3. Влезте в iCloud Photos С включен iCloud Photos вашият iPhone качва всяка снимка, която правите в iCloud. Това прави цялата ви фотобиблиотека достъпна на всяко друго устройство, използващо вашия Apple ID. Ако искате да прехвърляте само снимки на новия си iPhone, без приложенията и други данни, трябва да използвате iCloud Photos, за да го направите. На вашия iPhone, отидете на Settings –> [името ви] –> iCloud –> Photos и включете опцията „iCloud Photos“. След като снимките ви бъдат качени, отворете Settings на новия си iPhone и влезте в същия Apple ID акаунт. След това отидете на [Вашето име] –> iCloud –> Photos и включете „iCloud Photos“. Ако искате да прехвърляте снимки от вашия iPhone, без да използвате iCloud, можете да използвате същия този метод и с други услуги за синхронизиране на снимки – Google Photos или Dropbox например. 2. Как да прехвърляте снимки към iPhone на някой друг? Горните методи няма да помогнат, ако искате да прехвърлите снимки от вашия iPhone в iPhone на приятел. В този случай обикновено искате да изпратите само няколко снимки, а не цялата си галерия. Ето начините, по които може да го направите: 2.1. С помощта на AirDrop AirDrop използва Wi-Fi и Bluetooth връзки, за да ви позволи да прехвърляте безжично файлове между две Apple устройства. Отворете приложението Photos на вашия iPhone и изберете снимката или групата снимки, които искате да прехвърлите. След това докоснете бутона „Share“ и изберете „AirDrop“. Вашият iPhone показва всяко устройство наблизо с включен AirDrop. Изберете iPhone на вашия приятел, за да започнете прехвърлянето. 2.2. Споделете iCloud връзка към вашите снимки Ако използвате iCloud Photos, един от най-лесните начини за прехвърляне на снимки на друг iPhone е като използвате iCloud връзка. За да създадете iCloud линк, отворете приложението Photos и изберете снимката или снимките, които искате да споделите. Докоснете бутона „Share“, след това превъртете надолу и докоснете „Copy iCloud Link“. Поставете линка в съобщение и го изпратете на приятел. 2.3. Качете снимките си в услуга за съхранение в облак Най-добрият начин да прехвърляте снимки от един iPhone към друг, без да използвате iCloud, е да ги запишете в друга услуга за съхранение в облак, като Google Drive, Dropbox или OneDrive. Изтеглете и влезте в съответното приложение за съхранение в облака на вашия iPhone. След това изберете снимката или снимките, които искате да споделите в приложението Photos. Докоснете Share и намерете приложението си за Изберете го и ще се появи изскачащ прозорец, който ви позволява да изберете къде да запазите тези снимки. След като качването приключи, споделете линка към тези файлове от съответното приложение за съхранение в облака. Вижте как да изтрием данните за местоположението от снимки и видео в iPhone