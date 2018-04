Проверката на времето е ежедневен ритуал и изискване. Независимо дали искате бърза справка или подробна информация за времето, има подходящи приложения които могат да направят тази проверка по-удовлетворяваща. От Make Use Of са събрали тези 5 полезни и забавни приложения за времето. 1. Hello Weather (Android, iOS) Приложението Hello Weather бързо набира фенове. Неговият приятен и ясен дизайн е най-важното му предимство, тъй като приложението ви дава точно това, което трябва да знаете с един поглед. Текущата температура и информацията за облачността са в горната част, след това е прогнозата за следващите няколко часа. Превъртете надолу за прогнози за следващата седмица. Данните са представени в приятни икони, графики и цветове. 2. Aerium (Android, iOS) Не трябва да сте експерт по времето, за да знаете как да се облечете или ще ви трябва ли чадър. Приложението ви за времето трябва да ви казва всичко, на ясен и разбираем език. То трябва да събира данните, да ги анализира и да ви каже какво трябва да направите. За щастие има такова приложение и то е Aerium. 3. HumorCast (Chrome, Android, iOS) Предимството на HumorCast е, че има разширение за Chrome. Ако прекарвате по-голямата част от деня си пред прозорец на Chrome, това е приложението, от което се нуждаете. Това просто разширение предлага завидно удобство. С едно кликване можете да видите прогнозата за следващите 10 часа, както и за предстоящата седмица. Разбира се, ще научите и текущата прогноза. 4. Weather Puppy (Android, iOS) Знаете ли какво може да направи един мрачен ден по-приятен? Кученца! От това приложение, очаквайте точно това - намръщени кученца, щастливи кученца и други подобни приятели, ще ви кажат времето на деня. Weather Puppy всъщност е надеждно приложение за времето с много информация. То използва данни за метеорологичните условия, за да ви даде прогнози, прогнози за вятъра, температура и други страхотни визуализации. 5. Will It Rain (онлайн) Не всеки се нуждае от отделно приложение за времето. За някои хора е достатъчно да знаят дали ще вали или не. Сайтът Will It Rain прави точно това. Отворете сайта на мобилния си или десктоп браузър. Дайте достъп до вашето местоположение или добавете сами местоположението си. И в рамките на няколко секунди Will It Rain ще ви даде информация за времето за следващите 10 часа, като ви казва какви са шансовете за валежи и дали ще бъде слънчево или облачно. Вижте 10 полезни приложения, които е добре да имате на телефона си