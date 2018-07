Portrait Mode (режим "Портрет") е популярна опция за камерата, достъпна само за определени модели iPhone. Този специален режим на снимане позволява на собствениците на iPhone да правят зашеметяващи снимки с ефекта боке. Ефектът се генерира с тясна дълбочина на полето на рязкост (DOF). Просто казано, DoF е разстоянието от обектива до обекта, което му позволява да остане контрасно и фокусирано, докато останалата част от изображението изглежда размазано. Ако искате да направите страхотни портрети с вашия iPhone, трябва да знаете как режима Portrait да работи във ваша полза, а ръководството на Make Use Of ще ви покаже как. Кои iPhone-и имат Portrait Mode? Portrait Mode е страхотен режим, но е достъпен само за определени модели iPhone. Това са iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus и iPhone X. Като при iPhone X, режима е достъпен и за предната камера. Къде се намира Portrait Mode? Лесно е да започнете да снимате в Portrait Mode, трябва само да следвате тези стъпки: 1. Стартирайте приложението Camera като прекарате пръст наляво на заключения екран, от Control Center или докоснете иконата на камера на началния екран. 2. Изберете Portrait от наличните режими на камерата. 3. Осигурете достатъчно разстояние между устройството и обекта. Когато сте доволни, просто докоснете бутона на затвора, за да заснемете изображението. Как да получите режима Portrait на вашия iPhone? Ако наскоро сте си купили своя iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus или iPhone X, трябва да имате последната актуализация на софтуера (iOS 11.3.1 към този момент). Режимът Portrait вече трябва да е налице на устройството ви и не е необходима допълнителна настройка. Ако обаче имате iPhone 7 Plus и не сте актуализирали iOS, може да се наложи да го направите. Apple добави режима към iPhone 7 Plus, когато стана достъпна iOS 10.1, така че трябва да имате 10.1 или по-нова версия. Как да използваме Portrait Mode? Когато използвате Portrait Mode е необходимо да има малко по-голямо разстояние между вас и обекта ви, отколкото обикновено. Това е така, защото режима използва 2X телеобектив, така че визьорът се мащабира малко повече от стандартния режим. Ако видите съобщението "Move farther away" да се появява отгоре, това е защото сте твърде близо, така че просто се преместете малко. Тъй като дълбочинният ефект се появява в реално време, само докоснете бутона на затвора, след като сте доволни от резултата. Portrait Lighting Portrait Lighting е мощна нова функция, която позволява на собствениците на iPhone да добавят професионални светлинни ефекти към снимките си заснети в режим Portrait. След като поставите обекта си в режим Portrait, изберете желания от вас тип осветление от Portrait Lighting в долната част. Наличните опции за осветление включват Natural, Studio, Contour, Stage Light, и Stage Light Mono (черно-бели). Всяка от тях прилага различен ефект и има визуализация на живо, за да получите представа как ще се отрази на снимката ви. Ако решите, че искате да промените ефекта на снимката по-късно, можете. Трябва обаче тя да бъде направена в режим Portrait. Не можете да добавяте светлинни ефекти към стандартна снимка. За да промените избрания Portrait Lighting ефект: - Отворете приложението Photos и изберете снимката, която искате да редактирате. - Докоснете “Edit”. - Превъртете и изберете желания светлинен ефект. - Докоснете “Done”, за да запазите промените. Когато редактирате Portrait Lighting ефект, новия замества оригинала. Не можете да запазите копие на снимката с новия светлинен ефект. Можете обаче винаги да го променяте до оригиналното осветление или изцяло да изберете друга опция. Няма ограничение за броя на редакциите, които можете да направите. Вижте как да проверите състоянието на батерията на iPhone