Ако работата ви се върти около файлове и документи, които е необходимо редовно да изтегляте, редактирате и споделяте, ще оцените предложенията на Make Use Of за най-добрите iOS приложение за управление на файлове от трети страни. Добрият мениджър на файлове трябва да отговаря на следните три изисквания: 1. Трябва да улеснява импортирането на файлове и документи в приложението. Колкото повече опции за импортиране предлага, толкова по-добре. 2. Добрият мениджър на файлове трябва да дава пълен контрол върху организацията на данните ви. Трябва да можете да създавате вложени папки, тагове и файлове с цветни кодове, архивни папки и др. 3. Приложение, което не ви дава нищо, е безполезно. Трябва да можете да експортирате всеки файл в приложение на трета страна, за да го видите и редактирате. И ще е бонус, ако приложението предлага опции за конвертиране на файлове. Ето кои iOS приложение за управление на файлове отговарят на всичките тези три изисквания: Documents 6 by Readdle (безплатно) Documents 6 е най-доброто приложение от този вид, което при това е напълно безплатно. Приложението улеснява импортирането (от компютър, облачна услуга, Wi-Fi трансфер, уеб страници и други приложения) и управляването на файлове (споделяне, архивиране, тагове и други). Documents 6 работи добре с всички файлови формати, включително текст, аудио и видео. Можете да четете книги в приложението, да слушате музика, да гледате видеоклипове, да споделяте файлове, да отваряте PDF файлове и др. Apple Files App (беплатно) В iOS 11 новото приложение Apple Files, замести старото приложение iCloud Drive. Files е вградено в iOS и можете да свързвате няколко облачни услуги направо в приложението. Ако използвате различни услуги като iCloud, Dropbox и OneDrive, но се нуждаете от централно място за организиране и управление на всичко в тях, приложението Files е най-добрият вариант. Dropbox (безплатно) Ако всичките ви документи и файлове се съхраняват в Dropbox, официалното приложение за iPhone и iPad ще ви бъде достатъчно. Когато имате активна интернет връзка, ще имате достъп до цялата Dropbox библиотека. Можете да отворите файл, да го прегледате в Dropbox и да използвате менюто "Споделяне", за да го отворите бързо в поддържано приложение. Dropbox има и офлайн функция. В безплатния план можете да запазвате само отделни файлове за офлайн достъп. Ако сте потребител на Dropbox Plus, можете да запазите и цели папки офлайн. GoodReader ($5) Ако често ползвате PDF файлове на вашия iPhone или iPad, GoodReader е правилния избор за вас. Можете да импортирате PDF файлове от облачни услуги, локални сървъри или от вашия компютър. След това можете да използвате GoodReader, за да организирате файловете си в папки. Има функция за коментари, която ви позволява да прикачвате бележки към PDF страници. File Manager & Browser (безплатно) Documents 6 може да се окаже сложно за работа за някои потребители. Приложението File Manager & Browser е добра негова алтернатива. То има по-прост, по-интуитивен интерфейс, който ви помага да изпълнявате задачите с лекота. Можете да импортирате файлове от компютър чрез Wi-Fi трансфер, да организирате файлове и да ги споделяте с приложения на трети страни. Вижте 9 начина да подобрим живота на батерията в iOS 11