Samsung вече демонстрираха първия си прототип на гъвкав смартфон, който ще се появи на пазара през следващата година. Компанията ще произведе лимитирана серия на устройството, предназначена само за най-нетърпеливите потребители. В голяма степен можем да кажем, че идеята на модела е да ни покаже какви са реалните възможности на технологията. Samsung са разработили и нов интерфейс с името One UI, който е оптимизиран за нестандартния дизайн. Визията му е вдъхновена от Android 9.0 Pie и целта на компанията е да позволи на потребителите да се възползват максимално от уникалния дизайн, съобщава AndroidAuthority. Любопитна подробност е, че гъвкавия смартфон няма да бъде единственото устройство, което ще може да работи с Оne UI. Корейският гигант обмисля възможността да предостави ъпдейт към новия интерфейс за някои от най-популярните си модели, като Galaxy S8 и S8+, както и Note 8. Това ще се случи през следващата година, като Samsung допълнително ще разкрият повече детайли за плановете си. Едно от водещите предимства на One UI е, че улеснява значително работата със смартфоните при използване на една ръка. Не е изключено в обозримо бъдеще този интерфейса постепенно да замести Samsung Experience във всички устройства с бранда Galaxy. Скоро ще стартира и бета програма за тестване на One UI, която ще бъде безплатна за потребителите. Oще от Digital: Samsung Galaxy S10 ще има Infinity-O дисплей и ще работи със софтуера One UI