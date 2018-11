Както винаги новата седмица означава и още интересни приложения. Те отново са избрани от AndroidPIT и си стурва да пробваме през следващите няколко дни.

RDR2: Companion

Играта Red Dead Redemption 2 привлича голямо внимание и се радва на особен интерес, включително и в мултиплейър. За феновете на играта това приложение е почти задължително. Чрез него те могат да свързват телефона си с конзолата и да получават допълнителна информация от играта в реално време. Могат да използват телефона за карта, водене на бележки и др. Това не е мобилна версия на играта (такава няма), а само допълващо приложение.

Inboxit

Семпло приложение с една основна цел – да улесни съхраняването на имейли, статии, видеоклипове и снимки за по-късно преглеждане. Inboxit се добавя като опция за споделяне в менюто на самия телефон. Когато потребителят попадне на съдържание, което иска да запази, избира опцията за споделяне и Inboxit. Приложението ще изпрати съдържанието или връзка до него в имейла. Нужен е профил в Gmail, за да може приложението да работи.

Invertibles – Turn them all on!

Интересна безплатна игра, която цели да помогне за отпускане и успокоение. Тя има успокояваща музика и лесни пъзели за решаване. Целта е всички показани на екрана клетки да се преобразуват в един и същи вид с възможно най-малко ходове.

Blizzard Esports

Електронните спортове набират все по-голяма популярност. Толкова голяма, че вече е трудно да се следят всички турнири, събития, отбори и т.н. Това прложение на Blizzard ще помогне за следенето на всичката най-важна информация за турните с игрите на Blizzard. Разбира се, има и възможност за гледането им директно от приложението.

Otter Voice Notes

Семпло приложение, което помага за огранизиране на гласови бележки, записи с диктофона на телефона и др. Приложението има функции за запис на „умни бележки”, идентифициране на говорителя, добавяне на снимки, отбелязване на ключови фрази и др.

