Android 11 е следващата голяма версия на операционната система, която по план трябва да бъде представена през есента. Компанията вече отмени премиерата на бета версията на платформата заради социалното напрежение в САЩ. Сега Google официално потвърдиха, че са готови с Android 11 Beta, която вече е налична за собствениците на смартфони с бранда Pixel. Подобренията обхващат почти всички ключови функционалности на Android, сред които системата за нотификации, "Power" менюто,редактора на скрийншоти, Do Not Disturb режима и много други. Google обещават с този ъпдейт да можем да виждаме и отговаряме на кореспонденцията от всичките си приложения от един интерактивен панел. Бета версията също така предлага и още по-удобен начин да контролирате своята мултимедия и всичките свързани устройства в умните ни домове. Така може още по-бързо и лесно да регулирате термостата, сменяте канала на телевизора, управлявате климатика или пускате осветлението Специално внимание е обърнато на защитата на личните данни и Android 11 ще предложи още повече функции за сигурност. Ако използвате "Do Not Disturb" режима вече ще можете да персонализирате кои приложения и потребители могат да ви притесняват, когато сте го активирали. Интересно нововъведение е функция, с която приложенията неизползвани от дълго време ще поискат отново разрешения за достъп до списъка с контакти, камерата и др. Voice Access e разработена с идеята да контролирате изцяло смартфоните с гласови команди. Google са ъпдейтнали своите алгоритми, които вече разбират какво има на екрана и могат да разбират контекста на самото съдържание. За в бъдеще скрийншотовете, които правите на дисплея ще се показват в долния ляв ъгъл, по подобие на iPhone. Аndroid 11 Beta включва променено "Power" меню, което функционира като дигитален поргфейл с опция да захранвате Google Pay карти и да контролите умните джаджи в дома си. Новата версия ще включва и вградена функция за запис на екрана, което е една от най-желаните функции от потребителите. Съобщенията ни вече ще се показват като "Bubbles" секции на екрана, които "плават" на другите отворени прозорци.