Забравете за съвременните холивудски блокбастери, поне за известно време. Ако искате да изпитате истинско удовлетворение от гледането на филми, трябва да се обърнете към класическите филми, смятат от Make Use Of. Но кой е най-добрият начин да гледате класически филми? По-долу ще намерите информация за това къде може да гледате класически филми. 1. Turner Classic Movies Turner Classic Movies, по-известен като TCM, е американски телевизионен канал, излъчващ филмите на Turner Entertainment. Каналът притежава правата за разпространение на филмите на Warner Bros. отпреди 1950 година и филмите на Metro Goldwyn Mayer отпреди 1986 година. За да гледате филми може да посетите сайта на компанията и да гледате каквото в момента се излъчва. Има и приложение, достъпно за Android и iOS. На сайта има и магазин, от който можете да закупите класически филми и да ги изтеглите. Цените обикновено варират между $10 и $25. 2. Pluto TV Pluto TV предлага чудесен начин да се насладите на класическите филми. Някои от класическите филмови канали на Pluto, които си струва да проверите са Paramount Movie Channel, CMT Westerns, Classic Movies Channel и 80s Rewind. 3. Shout Factory Shout Factory има лицензионни споразумения с няколко големи мрежи и студия, включително NBCUniversal, MGM, Warner Bros., Sony Pictures и Fox. 4. The Criterion Channel The Criterion Channel е американска мрежа, която е специализирана в лицензиране на „важни класически и съвременни филми“. В момента колекцията се състои от повече от 1000 класически филма. Можете да ги гледате всички в приложението и сайта. Има и много допълнително съдържание като интервюта и дискусии. Услугата не е безплатна. Ще трябва да плащате $ 10,99 на месец или $ 99 за 12 месеца достъп. 5. Library of Congress: National Streaming Room Общо на сайта са достъпни повече от 360 класически филма. Някои от заглавията са The Forbidden City от 1903 година, Pekin Ghosts от 1915 г. и The Lost Battalion от времето на Първата световна война. 6. Old Movies—Oldies but Goldies (Android - безплатно) Приложението Old Movies (Oldies but Goldies) дава достъп до стотици безплатни филми от „ерата на класическото холивудско кино“, тоест в периода 1910-1969 година. Може да се наслаждавате на играта на легенди като Чарли Чаплин, Марлон Брандо, Джон Уейн и Алфред Хичкок. 7. The Film Detective The Film Detective е друг уебсайт, на който можете да гледате стари филми. Почти всички филми, налични в платформата, са създадени преди зората на цветното кино. Можете да гледате филми като оригиналния Бързи и яростни от 1954 година, The Pied Piper of Hamelin от 1957 година и The Borrowers от 1973 година. Вижте 6 интерактивни филма, които може да гледате в интернет