Firefox за Android е предпочитаният браузър от тези, които искат повече мощ. Той е бърз, съсредоточен върху неприкосновеността на личния живот и с безкрайни възможности за персонализиране чрез разширения. За разлика от Google Chrome, Firefox поддържа разширения, въпреки че не всички добавки от десктоп версията на Firefox работят с Android. Ето кои са най-добрите Firefox добавки за Android според Make Use Of. Dark Reader Dark Reader е популярно разширение, което позволява тъмен режим за всички уебсайтове, които посещавате. Но ако отворите настройките, ще откриете, че можете да настроите детайлите на темата, да превключите към друга тема и да създадете специфични за уебсайтове теми. И разбира се, можете да добавите уебсайт към черния списък, така че да се отваря в изгледа по подразбиране. Simple Gesture Simple Gesture е задължително разширение за всеки, който прекарва часове в браузъра Firefox. Веднъж активирано, можете да конфигурирате прости жестове за извършване на някои задачи. Ghostery Ghostery е добавка за поверителност на Firefox, която всеки потребител трябва да инсталира. Това е решение „всичко-в-едно“, което блокира следенето от рекламите, освобождава от неприятности в уеб страниците и ускорява работата в мрежата. Video Background Play Fix Това просто разширение ви дава безплатен достъп до платената функция YouTube Premium. Веднъж инсталирано, ще можете да възпроизвеждате всеки видеоклип от YouTube във фонов режим. I Don’t Care About Cookies Инсталирайте разширението I Don’t Care About Cookies и ще забравите за проблемите си с бисквитките. HTTPS Everywhere Все още има уеб страници, които не използват криптирания HTTPS протокол по подразбиране. Разширението HTTPS Everywhere принуждава всеки уебсайт да отвори своята сигурна HTTPS версия. Tab Close Button Един голям проблем с Firefox за Android е, че крие твърде много важни характеристики зад бутона за менюто. Бутони като назад и затвори изискват две натискания вместо едно. Тази проста добавка добавя малък бутон X между URL лентата и бутона за менюто. Натискането му затваря текущия таб. Вижте най-леките браузъри за Android