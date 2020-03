Computex е едно от най-големите технологични събития в света, които има дългогодишна история водеща началото си преди почти четири десетилетия. Традиционно IT шоуто приковава вниманието към последните иновации в сферата на потребителската електроника през лятото на годината и по-конкретно в началото на юни. Миналогодишното издание се проведе в Тайпей, Тайван между 28 май и 1 юни, привличайки вниманието на повече от 40 хил. посетители на петдневното събитие. Сред водещите акценти на последното издание бяха 5G мрежите, технологиите за лицево разпознаване и джаджите с Интернет на Нещата. Участието на технологичните гиганти от Тайван като Asus, Acer и NVIDIA винаги е гаранция за интересни премиери на нови продукти и вълнуващи мигове. Традиционно събитието е арена, на която виждаме ново поколение лаптопи на водещите производителите с последната генерация процесори на Intel и AMD. Провеждането на Computex привлича вниманието на най-големите имена в индустрията, които по различен начин използват технологичното шоу, за да направят потребителите съпричастни към своите иновации. Все пак това е най-голямото IT събитие, което се провежда на територията на многолюдна Азия. Oстават по-малко от три месеца до старта на Computex 2020, което по график трябва да се провее между 2 и 6 юни, което закономерно започва да провокира любопитство около тазгодишното събитие. За съжаление безпрецедентната ситуация, която ни заобикаля ще се отрази и на популярното изложение, съобщава TechRadar. Организатoрите на Computex от TAITRA сега потвърдиха, че са принудени да отложат тазгодишното издание, като причината е епидемията от коронавирус, която продължава да генерира икономически загуби за десетки милиарди долари по цял свят. Добрата новина е, че Computex 2020 не е отменено напълно, както MWC 2020 и много други събития през последните седмици. Вместо това технологичното изложение в Тайван ще се проведе с известно закъснение. TAITRA потвърдиха, че новите одобрени дати вече са 28-30 септември. Мястото на събитието ще бъде Taipei Nangang Exhibition Center, който се намира в покрайнините на града. По този начин организаторите се надяват да предоставят достатъчно време на правителствата по цял свят да се справят и нормализират обстановката около Covid-19, който вече зарази над 200 души в Тайван. Oще от Digital: Има ли паника от коронавируса в Силициевата долина и може ли това да повлияе на IT бранша