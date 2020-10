Facebook Messenger обещават много забавления и интересни изненади за своите потребители в следващите седмици. Компанията вече се заредила с подходящо Хелоуин настроение и е разработила колекция от 3D и АR анимации, с които можете да персонализирате разговорите в популярното приложение. Отбелязването на празника е фокусирано върху виртуалната къща Dr. Madhaus Halloween Mansion. Потребителите ще имат достъп до нея през целия месец, като всяка седмица Facebook ще добавят нови стаи и допълнително съдържание. Така ще можете да се забавлявате, докато комуникирате във Facebook Messenger с добавянето на 360-градусови фонови анимации и ефекти с добавена реалност. Атрактивните филтри могат да се добавят, както към видео разговорите, така и към снимките в Messenger. Facebook са подготвили и Halloween Sticker Pack, който включва 16 различни стикера, изобразяващи тиквени фенери, прилепи, мумии, духове и др. Колекцията от стикери вече е достъпна за изтегляне във Messenger и всяка седмица ще бъде добавяна нова виртуална стая във Dr. Madhaus Halloween Mansion. Компанията също така обяви партньорство с Universal Pictures и Crash McCreery - легендарен дизайнер на графични персонажи и създания. Съвестният им проект ще поддържа настроението през октомври с интересни 360-градусови анимации и стикери с добавена реалност от Frankenstein, Bride of Frankenstein и The Creature from the Black Lagoon. За да видите новото съдържание трябва единствено да стартирате видео разговор или част сесия и да изберете от менюто в долната част колекцията от АR филтри и ефекти. Физическото празнуване на Хелоуин през тази година не е подходяща идея заради пандемията, но Facebook Messenger ще ви позволи да се позабавлявате виртуално и да се заредите с подходящо настроение. Oще от Digital: Facebook Messenger вече поддържа споделяне на екрана за Android и iOS