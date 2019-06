Ако вашият сензорен екран не работи според очакванията ви, това което може да направите е да рестартирате компютъра си. Ако нещата не се подобрят, разгледайте и тествайте съветите на make use of за това как може да поправим сензорния си екран в Windows 10. 1. Стартирайте инструмента за отстраняване на неизправности на Windows Инструментът за отстраняване на неизправности на Windows може да бъде бърз и лесен начин за решаване на всеки проблем с вашия сензорен екран. Направете системно търсене с troubleshooting и изберете съответния резултат. В новия прозорец кликнете върху „View all“ от лявото меню. От списъка, който се показва, кликнете върху „Hardware and Devices“. Кликнете върху „Next“ и изпълнете указанията. Инструментът автоматично открива проблеми и ги решава. 2. Калибрирайте сензорния екран Когато сензорният ви екран реагира бавно или регистрира неточно указанията ви, може да е необходимо повторно калибриране. Ето как да извършите калибрирането на сензорния екран. Извършете търсене с „calibrate“ и изберете „Calibrate the screen for pen or touch“. Ще се отвори нов прозорец, съдържащ настройките на таблета. В таба „Display“ използвайте „Setup“ и „Calibrate“ бутоните, за да видите дали може да решите проблема. 3. Деактивирайте и активирайте отново сензорния екран Натиснете „CTRL + X“ и изберете „Device Manager“. Кликнете два пъти върху „Human Interface Devices“, за да отворите падащото меню. Кликнете с десния бутон на мишката върху списъка за HID-compliant touch screen и изберете „Disable“. Ще бъдете помолени да потвърдите, натиснете „Yes“. Сега трябва отново да кликнете с десния бутон върху списъка, но този път изберете „Enable“. 4. Променете настройките за управление на захранването Windows 10 се опитва да пести от батерията на устройството ви. Но това може да ви създаде проблеми, затова опитайте да забраните енергоспестяването от вашия сензорен екран, за да видите дали това ще оправи нещата. За да започнете, натиснете „Windows + X“ и кликнете върху „Device Manager“. След това кликнете двукратно върху „Human Interface Devices“, а после – два пъти върху списъка за „HID-compliant touch screen“. Това ще отвори нов прозорец. Преминете към таба „Power Management“, премахнете отметката до „Allow the computer to turn off this device to save power“ и кликнете върху „OK“, след което рестартирайте системата. 5. Актуализирайте драйверите Драйверът е софтуер, който помага на вашия хардуер. Например, сензорният ви екран комуникира с процесора на компютъра ви, по този начин неизправностите в сензорния екран могат да се дължат на дефектен драйвер. При отворен Device Manager, кликнете с десен бутон върху „HID-compliant touch screen“ и изберете „Update Driver Software“. За автоматично търсене на ъпдейти натиснете „Search automatically for updated driver software“. Това ще инициира сканиране на базата данни на Microsoft за всички налични актуализации за вашето устройство. Следвайте съветника, докато е необходимо, след това рестартирайте и вижте дали проблемът ви е разрешен. Ако ли не, трябва да се опитате да отидете директно на уебсайта на производителя, да потърсите страницата им за драйвери, да изберете номера на устройството и да изтеглите най-новия драйвер. 6. Върнете се към по-стари версии на драйверите В Windows 10, Windows Update актуализира и драйверите на хардуера. За съжаление не всички версии на драйверите работят еднакво добре. Ако всъщност, актуализациите на драйверите причиняват проблеми, трябва да опитате да се върнете към по-стари версии. За тази цел в Device Manager кликнете с десен бутон върху „HID-compliant touch screen“ и изберете „Properties“. Преминете към таба „Driver“ и изберете „Roll Back Driver“. 7. Деинсталирайте всички наскоро добавени програми По някаква причина някои програми причиняват проблеми със сензорния екран. Ако вашият сензорен екран отскоро не работи според очакванията ви, трябва да деинсталирате всички наскоро добавени програми. За да направите това, натиснете „Windows + I“, за да отворите „Settings“. Кликнете върху „Apps“. В падащото меню „Sort by изберете Installation date“. Опитайте се да си спомните от кога точно е проблема със сензорния екран. Кликнете върху всяко приложение и го деинсталирайте. Рестартирайте компютъра всеки път и проверете дали това решава проблема. 8. Свържете се с производителя Ако нищо не помогне, вероятно проблемът е хардуерен, а не системен, и ще се наложи специалист да поправи екрана. Вижте какво представляват капацитивните и резистивните сензорни дисплеи