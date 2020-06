Google започнаха да провеждат експерименти с новия "Subscriptions" раздел в YouTube, който е програмиран да улесни откриването на съдържание от абонаментите във вашия профил. Досега функцията бе достъпна единствено за устройствата с iOS, но скоро ни очаква интеграция за Android. Новите филтри са познати от секции като "Up Next" или началната страница на YouTube, които се генерират на базата на активността на потребителите. Така например съдържанието се разделя в категории като "All Videos", "Today", "Continue Watching", "Unwatched", "Live" и "Posts". Предвидена е също възможност да изберете "Settings" и да предпочитате да виждате само текстови публикации или видео материалите, които алгоритмите на YouTube селектират. Потребителите ще имат достъп до новите филтри точно под селекторите за канали, които услугата скоро въведе в "Subscriptions" секцията. Любопитен факт е, че ако изберете съответен канал, който искате да разгледате въпросните филтри изчезват. Функцията все още има тестов характер, като желанието на Google е да ни спестят време, докато търсим какво да гледаме в своите акаунти. Интеграцията на подобен инструмент ще ви спести ценно време и кликове, докато намерите атрактивен клип в своите акаунти. Разбира се както при всяка система за препоръчване на съдържание в интернет има и субективен фактор. YouTube обикновено успява да привлече вниманието ни и можем да очакваме подобни резултати с новата функция. Интеграцията с другите приложения на компанията ще улеснява още повече потребителите в откриването на интересни видео клипове в услугата. Още от Digital: 12 любопитни неща за YouTube, които може би не знаете