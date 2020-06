ТikTok се утвърди като предпочитана платформа за тийнейджърите и най-младите потребители. Платформата за споделяне на кратки видео клипове продължава да набира все по-голямо влияние. През последните седмици, обаче възникна недоволство, което доведе до вълна от негативни рейтинги в Google Play. Въпреки временните затруднения разработчиците от ByteDance са уверени в дългосрочния успех на приложението. Ако сте изпробвали TikTok или сте проявили съпричастност с призивите за протести срещу приложението и сте изтрили своя акаунт има лесен начин как да го възстановите обратно. За целта трябва да направите няколко кликвания в менюто, но също така да поискате възстановяване на профила до 30 дни след неговото спиране. Само така ще продължите да използвате TikTok със същото име на смартфоните. Ето как да го направите, според BusinessInsider: 1. Стартирайте приложението TikTok на смартфона. 2. Кликнете върху иконата на профила в долния десен ъгъл. 3. Изберете "Sign Up". 4. Открийте н натиснете "Log In" бутона в долната част на екрана (до "Аlready have an account?"). 5. Изберете предпочитан метод за логин в приложението. 6. Верифицирайте своя профил с потребителско име и паролата на валиден TikTok акаунт. 7. След като отворите акаунта си ще видите ново съобщение на началния екран. 8. Освен данните за деактивацията можете да кликнете върху "Reactivate" бутона. 9. Така ще възобновите отново нормалния достъп до своя профил в TikTok. Добре е да знаете, че гореизброените стъпки са валидни единствено при деактивация на профила в последните 30 дни. Ако този период изтече това автоматично ще заличи акаунта от сървърите на TikTok. Toва означава, че ще трябва да правите нова регистрация, но отово няма да може да използвате същото потребителско име както терминирания профил. Oще от Digital: Знаете ли, че: 60 милиона потребители прекарват средно 45 минути в TikTok дневно