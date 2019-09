Чувствате се безсилни, когато телефонът ви не прави нещо, което е предназначен да прави? Ако вашият iPhone не звъни, когато получавате повикване, причините за този проблем може да са няколко, но повечето от тях може да отстраните лесни. Ето какво е нужно да се направи според Business Insider при проблеми със звука на iPhone. Проверете дали вашият iPhone не е настроен на безшумен режим Уверете се, че бутонът „Ring/Silent“ на вашия iPhone (от лявата страна на телефона, над контролите за сила на звука) не е в позиция „Silent“. Ако е надолу (с видима червена лента), той е настроен на „Silent“. Уверете се, че силата на звука е на достатъчно висока степен, за да го чувате Натиснете бутона за увеличаване на силата на звука в лявата част на телефона, докато започнете да чувате. Тествайте телефона, като пуснете музика или видео, за да се уверите, че е достатъчно силен звука. Изключете режима Do Not Disturb Ако телефонът ви е в режим „Do Not Disturb“, при входящи повиквания телефонът няма да звъни и те ще преминат направо към гласова поща (освен ако не зададете изключения за конкретни телефонни номера). За да сте сигурни, че режимът „Do Not Disturb“ не е активиран, прекарайте пръст надолу от горния десен ъгъл на екрана, за да отворите екрана „Control Center“. Уверете се, че бутонът „Do Not Disturb“, който изглежда като луна, не е осветен. Ако определен номер не звъни, уверете се, че не е блокиран Apple ви дава възможност да блокирате конкретни телефонни номера. Уверете се, че не сте блокирали случайно номер. За целта направете следното: 1. Отидете в „Settings“. 2. Докоснете „Phone“. 3. Докоснете „Call Blocking and Identification“. 4. В списъка на блокираните повиквания вижте дали случайно не сте блокирали някакви номера. За да ги отблокирате, прекарайте пръст наляво и докоснете „Unblock“. Уверете се, че няма проблем с вашия рингтон Проучете рингтона си, за да се уверите, че файлът не е повреден или има някакъв друг проблем. 1. Отидете в „Settings“. 2. Докоснете „Sounds & Haptics“. 3. Докоснете „Ringtone“. 4. Докоснете мелодията за звънене, която е избрана в момента (с отметката), за да се уверите, че се стартира нормално. Или изберете различна мелодия. Проверете дали няма персонализирана мелодия, която не се стартира Ако телефонът не звъни за конкретен контакт, който не е блокиран, проверете дали имате персонализирана мелодия, която не се стартира по някаква причина: 1. Стартирайте приложението „Contacts“. 2. Докоснете контакта, чийто номер не звъни. 3. Вижте дали има раздел „Ringtone“ с избрана мелодия. Ако е така, докоснете го и изберете различна мелодия и докоснете „Done“. Уверете се, че iPhone не е „заседнал“ в режим на слушалки Възможно е телефонът ви да е „заседнал“ в режим, в който смята, че възпроизвежда мелодията, но го изпраща до устройство, което не е свързано, като слушалки, които не са включени, или Bluetooth устройство, което не е включено. Ето няколко стъпки, които можете да предприемете: 1. Включете слушалките в телефона си и ги извадете отново. 2. Уверете се, че не сте свързани с друго аудио устройство. Плъзнете надолу от горния десен ъгъл, за да се покаже „Control Center“ и докоснете иконата „Airplay“ в музикалния панел (изглежда като триъгълник с три кръга). Ако е избрано нещо различно от iPhone, изберете „iPhone“. 3. Активирайте и деактивирайте режима „Airplane“. 4. Рестартирайте телефона си. Вижте какво да направим, ако iPhone не се зарежда