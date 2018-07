Обичате ли да разглеждате снимки на заобикалящата ни природа? Най-вероятно е така, защото светът, в който живеем, е прекрасно място. Този път обаче от This Is Insider ще се опитат да ни убедят в това, че освен красиво място нашата планета е и доста мистична. Ако ви заинтригувахме разгледайте тези 8 спиращи дъха оптични илюзии, които можете да намерите в природата. 1. Това може да прилича на сюрреалистична картина, но всъщност е снимка на пустинята Дедвлей в Намибия. А това са акациеви дървета, които са на 900 години, но вече са изсъхнали поради сухия климат. 2. Този "подводен водопад" не е това, което изглежда. Въпреки, че съществуват подводни водопади, тази снимка не е на един от тях. В този случай, това, което прилича на вода, всъщност е пясък, който се изтласква от подводния шелф, наречен Mascarene Plateau. Тази илюзия може да наблюдавате на живо, ако посетите остров Мавриций в Индийския океан. 3. Ако имате късмета да посетите Йосемитския национален парк в САЩ през втората седмица на месец февруари ще имате уникалната възможност да наблюдавате този феномен. Водопадът „Конска опашка“ (Horsetail Fall), който се намира тук през това време на годината прилича на огнен. Причината е, че залязващото слънце осветява водопада под определен ъгъл. 4. Тази уникална скална формация е известна като The Wave (Вълната). Разположена е в Аризона, в северната част на Койот Бутс, САЩ. Шарките в тази скална формация надхвърлят нашето възприятие за дълбочината. За да видите лично тази зашеметяваща гледка, обаче, ще трябва да влезете в лотарийна система, за да получите разрешение четири месеца предварително. Това образувание е достъпно само пеш, чрез 4-5 километров поход и е строго контролирано. 5. Известно като Brocken Specter, това явление се случва, когато сянката на наблюдателя пада върху повърхността на облаци или гъста мъгла. Главата на увеличената фигура често е с ореол – друг оптичен феномен, известен като слава, който пък се създава, когато слънчевата светлина достигне до малки капчици вода в атмосферата. 6. В морето, обектите в далечината могат да изглеждат така сякаш плават над хоризонта. Фата Моргана е сложна, бързо променяща се форма на превъзходен мираж - оптичен феномен, който се създава, когато светлината се пречупва, когато преминава през слой въздух, който е по-топъл от слоя под него. 7. Сундогс или парахелия се създават, когато слънчевата светлина се пречупва от ледени кристали, които се носят във въздуха. Резултатът е един впечатляващ феномен – кръг ярка светлина, разположена около слънцето. 8. Пеперудата Атлас е една от най-големите пеперуди в света, но е по-интересна със специфичните си механизми за предпазване от хищниците. Когато се чувства заплашена, тя пада на земята и започва да маха с крилата си. Върховете на крилете ѝ приличат на главите на две змии, и когато тя ги размахва, нападателя ршава че си има работа с две змии и се отказва. Вижте шест любопитни факта за фотографията, които може би не знаете