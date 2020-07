Един от основните проблеми на лаптопите с Windows е, че платформата „обича да похапва“ доста енергия. През годините Microsoft оптимизира доста операционната система, а и технологиите при лаптопите се развиха значително.

Сега вече има модели, които предлагат приличен живот на батерията, но винаги може да се наложи допълнително пестене на енергия. BusinessInsider дават пет съвета как да направим това.

Променете режима на работа на лаптопа

Най-лесният и бърз начин е да използваме режима за пестене на енергия на лаптопа. За целта трябва да кликнем иконата с батерия в долния десен ъгъл на лентата до часовника.

Ще се появи малко меню с плъзгач, от което можем да изберем дали лаптопът да използва енергията за максимална производителност или най-добър живот на батерията. В случая, трябва да го поставим в левия край на скалата.

Настройте лаптопа да „заспива“ по-бързо

„Заспиването“ на лаптопа пести много енергия и е полезно, когато е на батерия, но няма да се използва за известно време. Разбира се, „заспиването“ е досадно, когато лаптопът е включен към захранването. Затова може да се направи подобна настройка:

1. Отваряме Start менюто и въвеждаме sleep, кликваме на Power & Sleep Settings в появилите се резултати.

2. Избираме секцията Screen в появилото се меню. От тук можем да регулираме времето на изчакване, преди дисплеят да се изключи. Има две отделни опции – когато е на батерия и когато е включен към захранването. За режима на батерия, можем да изберем дори само една минута изчакване преди дисплеят да се изключи.

3. Опцията за заспиване е отделна. Тя може също да е 1 минута на батерия, но може и да е повече. Обикновено е най-удобно дисплеят да се изключва за по-кратко време, а „заспиването“ да е няколко минути след това.

Намалете яркостта на дисплея

Дисплеят консумира най-много енергия. Колкото по-силна е яркостта, толкова повече електричество е нужно. Затова е препоръчително тя да се намали възможно най-много до ниво, което позволява все пак да се виждат елементите и интерфейсът да е използваем. Вариантите да се направи това са два:

1. Кликва се иконата на центъра за нотификации в долния десен ъгъл на Windows до часовника. Там има и плъзгач, който позволява управление на яркостта.

2. Да се използват клавишите на самата клавиатура на лаптопа. Повечето модели имат Fn бутон, който се натиска и задържа и позволява да се използват вторите функции на клавишите. Сред тях има и два за увеличаване и намаляване на яркостта.

Изключете Bluetooth и WiFi, ако не ви е необходимо

Ако не са нужни, тези две мобилни връзки могат да бъдат изключени докато лаптопът е на батерия. Това също ще се отрази значително на живота на батерията.

1. Изключването на WiFi е лесно. Може да стане от кликване на иконката на WiFi в долния десен ъгъл до часовника и натискане на бутона за WiFi. Може да се натисне и Airplane моде – така ще се изключат всички мобилни комуникации едновременно.

2. Bluetooth може да се изключи отново от центъра за известия, достъпен от иконата в долния десен ъгъл. Има отделен бутон за бързо включване и изключване на модула.

Изключете приложения, които изразходват бързо батерията

Windows задържа някои приложения да работят на фонов режим. Колкото повече от тях са пуснати, толкова повече енергия е нужна. Някои от тях може да се изключат. Ето как:

1.Отваряме Start менюто и въвеждаме battery – кликваме на Battery saver settings от появилите се резултати.

2. В отворения прозорец има брояч с капацитета на батерията. Веднага под него има линк See which apps are affecting your battery life. Кликваме го и ще се появи статистика с това колко енергия са използвали приложенията.

3. Кликване върху всяко от приложенията ще даде опция дали Windows автоматично да решава как да работи приложението. Ако се махне отметката пред това разрешение, ще се появи опция, която да позволи на приложението да работи на фонов режим или не.

4. Може да се направи за всички приложения, за които потребителят желае, но трябва да се премине на ръка презз всяко от тях в това меню.