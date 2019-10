Независимо дали искате да проверите някои нови музикални видеоклипове или да намерите най-новите уроци по дадена тема, първото място, към което по принцип се отправяте навярно е YouTube. Има обаче някои страхотни трикове и функции на YouTube, за които повечето потребители не знаят. От Hongkiat спорелят основни функции на YouTube, които ще оптимизират вашето преживяване и ще направят платформата още по-приятна и ефективна за вас. 1. Споделете определен момент от видео Ако искате да споделите видеоклип в YouTube, но той да започва от определен момент, можете да го направите в няколко прости стъпки. Поставете на пауза видеото на мястото, от което искате другият потребител да започне да го гледа и кликнете с десния бутон върху екрана на видеото. Ще се появи меню, от което изберете „Copy video URL at the current time“. Копираната връзка ще отвори видеоклипа и той ще започне от този конкретен момент. 2. Автоматично възпроизвеждане на видеоклипове Има моменти, в които искате да се насладите на някой видеоклип в YouTube, отново и отново. Така че вместо да натискате бутона за стартиране всеки път, когато видеото свърши, YouTube има опция, която ви позволява автоматично да възпроизвеждате всеки видеоклип. Всичко, което трябва да направите, е да кликнете с десния бутон върху видеоклипа, който искате да се стартира автоматично и от менюто, което се показва да изберете „Loop“. Сега видеото ще продължи да се възпроизвежда автоматично, докато не отидете на същата опция и не кликнете върху нея отново, за да премахнете отметката. 3. Възпроизвеждайте видеоклипове в HD формат по подразбиране За повечето видеоклипове в YouTube качеството по подразбиране е зададено на най-ниската дефиниция, така че те да могат лесно да се пускат дори при ниска скорост на интернет. Но ако сте уверени в ефективността на вашия интернет, можете да персонализирате системата винаги да възпроизвежда видеоклипове в HD формат. За целта, изтеглете разширението „Magic Actions for Youtube“, което е налично за Google Chrome и Firefox. Активирайте опцията Auto HD в разширението и изберете подходящата разделителна способност за вашите видеоклипове в YouTube. Можете също да настроите колелото на мишката да регулира силата на звука на видеоклипа. 4. По-точно търсене Добавете „allintitle:“ преди ключовите думи, които използвате за търсене в YouTube, за да се покажат само онези видеоклипове, които включват избраните ключови думи. 5. Пропуснете конкретни ключови думи при търсене Можете да изберете конкретни ключови думи, които да бъдат или пък не в резултатите от търсенето. Да речем, че търсите урок за „регистриране на домейн“; използвайки най-конвенционалната форма за търсене, ще намерите множество видеоклипове за това как да регистрирате домейн с помощта на Godaddy. Сега нека си представим, че търсите уроци за регистрация на домейни и искате да изключите резултатите, които показват видеоклипове от GoDaddy. Можете да изключите ключовата дума от резултатите на вашето търсене: ключова дума –ключова дума която да се изключи Или в нашия случай ще изглежда така: Register domain -Godaddy 6. Проверете скоростта на възпроизвеждане на видеото Случвало ли ви се е видеото, което искате да гледате да не върви гладко? Винаги можете да направите тест за скорост, за да разберете дали има проблем с видеото или с вашата собствена интернет връзка. Всичко, което трябва да направите е да кликнете с десния бутон върху видеото и в менюто, което се показва, изберете „Stats for nerds“. В единия ъгъл на екрана на видеоклипа ще се появи информационно поле, което дава полезна информация. Вижте най-добрите приложения и софтуер за редактиране на видео за YouTube