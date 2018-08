Google потвърдиха официално, че започват да разпространяват софтуерните ъпдейти към Android P за смартфоните Google Pixel. Още по-интересното е, че компанията потвърдиха и финалното име на платформата: Android 9 Pie. Припомняме ви, че първата Preview версия бе представена официално през март, а на I/O конференцията през май бяха направени публични демонстрации на интерфейса. Сега няколко месеца по-късно Android Pie вече e достъпна за собствениците на Google Pixel. Според официалните данни всички потребители, които са се записали за участие в Android Beta програмата (за тестване на бета версии на операционната система) ще получат ъпдейта "до края на есента". Необходимо е да имат смартфони произведени от Sony Mobile, HMD Global, Oppo, Vivo, OnePlus и Essential. Компанията също така потвърди, че работи в тясно сътрудничество с всички водещи производители, които ще представят нови устройства с Android Pie до края на 2018г., съобщава CNet. Новата платформа предлага разнообразни промени в интерфейс и функционалността. Така например ще може да си взаимодействаме по различен начин с приложенията, съобразно контекста им благодарение на App Actions. Предвидени са допълнителни инструменти, които оптимизират яркостта и консумацията на енергия, а също така намаляват времето, което прекарваме пред екрана на смартфона. Android 9.0 Pie предлага и подобрения като нов Do Not Disturb режим, Аpp Timer, Dashboard и функцията Wind Down. Още от Digital: Пет нови функции, които ще имат смартфоните с Android P