Google официално разкриха плановете си да спрат поддръжката на Inbox by Gmail. Все пак потребителите ще разполагат с време до март 2019г. да работят с услугата преди да се наложи да използват алтернативен продукт. От компанията ни подканят да преминем към новата версия на Gmail, която вече предлага повечето функции на Inbox by Gmail. Популярната услуга ще продължи да е обект на много софтуерни ъпдейти, които допълнително ще променят интерфейса и ще подобрят работата, предаде SlashGear. Припомняме ви, че Inbox by Gmail бе представен преди четири години. Основната идея бе да ни предложи изцяло различен начин, по който да управляваме своите имейли. В началото Inbox by Gmail предложи много уникални функции, но днес повечето от тях вече са част от Gmail. Именно заради това Google не искат да инвестират и поддържат две услуги, които на практика работят по идентичен начин. Inbox by Gmail е вдъхновение за създаването на много функции в Gmail. За в бъдеще компанията ще фокусира усилията си изцяло върху новата версия на Gmail, която е достъпна за потребителите от няколко седмици. Услугата предлага редица подобрения като Snooze, Confidential Mode и Directly Access Actions. Дали потребителите ще продължат работят с Gmail след като бъде спрян Inbox by Gmail е въпрос на личен избори предпочитания. Съветваме ви, обаче поне да изпробвате новия дизайн на Gmail, ако все още не сте имали възможността да го направите.