Искате ли да забавлявате и информирате децата си като използвате съвременните технологии? Тогава YouTube е отговорът. Ако искате комбинация от информативно и забавно преживяване, ето най-добрите YouTube канали за деца. Всички те са подходящи за по-малки деца, според Make Use Of. 1. Bounce Patrol Bounce Patrol е един от най-добрите канали в YouTube, които учат децата на цветовете, животните, цифрите, азбуката и други неща. Водещите са петима: Джасинта, Уил, Джаксън, Алиса и Рейчъл, които чрез танци и пеене помагат на децата да учат. Това е забавно, цветно шоу, насочено към децата от предучилищна и детската градина и гарантирано едновременно ще забавлява и възпитава вашите малчугани. 2. Peppa Pig Свинята Peppa Pig е популярна в 170 страни. Приключенията на нейното семейство и техните приятели и съседи забавляват децата от началото на 2000 година. В шоуто участват много цветни герои, като самата Peppa се появява по-рядко. 3. Art for Kids Hub Art for Kids Hub разполага с прекрасна колекция от видеоклипове, демонстриращи колко лесно може да се създава изкуство. Предлага се богат избор от съдържание, като проектите обхващат всичко – от цветни рисунки до къщи с изкуствени призраци. 4. Mr Bean Последната серия на пулярният сериал за Mr Bean беше заснета 1995 година. От тогава насам всички гледат анимационните приключения на Mr Bean. Малките обожават Бийн и неговия малък приятел мечето Теди. Каналът на Мистър Бийн в YouTube е един от най-щедрите, предлага толкова много безплатно съдържание. 5. Nature Play Kids В тези видео клипове малките деца опознават природата докато са на открито. Ако сте хванати в капана на града, а искате децата ви да оценят чудесата на природата извън него, Nature Play Kids канала предлага чудесна възможност. Огромната колекция от видеоклипове ще забавлява и обучава децата за горите, ще ги среща с различни пълзящи неща, ще им помогне да опознаят различни животни и много други.