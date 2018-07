Има много начини, по които браузърът ви може да компрометира поверителността ви, но има няколко предпазни мерки, които можете да предприемете, когато използвате популярните мобилни браузъри, за да защитите данните си. Въпреки че никоя от тези предпазни мерки не е абсолютно надеждна, те предлагат малко повече контрол върху начина, по който сайтовете ви следят. Предлагаме ви съветите на Make Use Of за това как да гарантирате поверителността си когато сърфирате от мобилно устройство. Safari За да коригирате настройките си за поверителност в Safari, отворете Settings > Safari. Превъртете надолу до Privacy & Security. Там ще намерите следните настройки, които можете да включите и изключите: - Prevent cross-site tracking – С тази настройка ще попречите на сайтовете да проследяват къде отивате и какво гледате, когато отидете на друг сайт. - Block all cookies – „Бисквитките“ се създават, когато посещавате даден сайт, и могат да ви помогнат при зареждането на сайтове, които често посещавате. Ако предпочитате Safari да блокира всички бисквитки, включете тази настройка. - Ask websites not to track me – С тази настройка давате указание на сайтовете, че не искате да бъдете проследявани в интернет. В действителност, обаче, сайтовете са свободни да решат дали да спазят вашето желание или не. - Fraudulent website warning – С тази функция Safari ще ви уведоми, ако сайтът, който посещавате, е злонамерен. - Camera & microphone access – Дръжте тази настройка изключена, ако не искате автоматично да предоставяте на уеб приложенията достъп до камерата и микрофона. - Check for Apple Pay – Тази настройка трябва да е изключена, ако не искате да използвате Touch ID или Face ID за покупки от браузъра, когато използвате Safari. Ако не искате Safari да запази историята ви на сърфиране в телефона ви, ще трябва да браузвате в частен режим. За да изтриете историята си на сърфиране, отворете Settings > Safari и докоснете „Clear history and website data“. Chrome За да коригирате настройките си за поверителност в Chrome, отворете приложението и отворете Settings > Privacy. Най-добре е да коригирате следните настройки: - Safe browsing – Ако тази функция е активиране, Chrome ще ви уведомява за злонамерени сайтове. - Do not track – С тази опция указвате на сайтовете, че не искате да бъдете проследявани в интернет. В действителност, обаче, сайтовете са свободни да решат дали да спазят вашето желание или не. За да сърфирате в частен режим, ще трябва да отворите Chrome, да докоснете бутона за меню (три точки) и да изберете „New incognito tab“ за анонино сърфиране. Ако искате да изчистите историята на сърфиране, отворете Settings > Privacy > Clear browsing data. Firefox За да коригирате настройките си за поверителност във Firefox, отворете приложението и отидете в менюто (три точки) и докоснете Settings > Privacy. Можете да коригирате следните настройки: - Do not track – С това казвате на сайтовете, че не искате да бъдете проследявани в интернет. В действителност, обаче, сайтовете са свободни да решат дали да спазят вашето желание или не. - Tracking protection – По подразбиране тази функция е активирана само при частното сърфиране, но можете да го активирате във всички случаи. Когато посетите уеб страница с тракери, в адресната лента ще се появи икона на щит, която ще ви уведоми, че Firefox активно блокира проследяващите тракери на тази страница. - Clear private data on exit – Firefox автоматично ще изчисти данните ви, когато напуснете приложението, включително отворени табове, история на сърфирането, история на търсенията, изтегляния, запазени данни за вход и др. - Remember logins – Ако не искате Firefox да запази информацията ви за вход, можете да изключите тази функция. DuckDuckGo Ако искате много по-прост подход към поверителното сърфиране от мобилни устройства, добре е да имате предвид, че сред многото приложения, които DuckDuckGo предлага, има и безплатен мобилен браузър за потребителите на iOS и Android. DuckDuckGo автоматично прави следното: - Блокира скритите тракери. - Принуждава сайтовете да използват криптирана връзка, ако има такива. - DuckDuckGo е и търсачка. DuckDuckGo не проследява историята на търсенията ви, за разлика от популярните алтернативи като Google. - Можете да изчистите всичките си табовеи историята на сърфирането с бутона Fire. - Браузърът предлага и рейтинг за степента на поверителност за сайтовете от А до F. Вижте 5 нови мобилни браузъра, които може би не знаете