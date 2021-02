Новата седмица идва с поредната селекция интересни приложения, които си струва да пробвате през следващите дни. Подборът на NextPIT се концентрира върху безплатните предложения. Повечето от тях са за Android, но някои имат версии и за iOS.

Split Screen Launcher

Това е допълнителен модул, който позволява на потребителя да активира едновременно две приложения и да ги използва паралелно. Те ще се изобразяват в два отделни прозореца на дисплея. Потребителят може да си направи пряк път за активиране на двете приложения едновременно, като се използват вградените в Android системи за това. Приложението е безплатно, без реклами и покупки.

Smart Contact Reminder

Семпло, но много полезно приложение, което да помогне на потребителя да поддържа контакт с други хора. То ще припомня на потребителя да отговори на писма, съобщения и да върне обаждания. Могат да се обособят различни кръгове с контакти, като за всеки от тях да има персонализирани настройки за напомняне. Така потребителят може да получава известие на определен период от време, което да му припомни да отговори на получените съобщения. Основната версия на приложението е безплатна, като има и платена с повече функции.

DM Me

Вече има толкова много чат приложения, че човек трудно може да запомни кой приятел кое от тях използва. Чрез DM Me потребителят може да улесни това, като централизира всички контакти на едно място. Приложението позволява въвеждане на приложение по подразбиране за всеки контакт отделно. Когато потребителят иска да изпрати съобщение на даден контакт, DM Me автоматично ще отваря съответното чат приложение. DM Me е безплатно, но с реклама.

Goal Focus

Приложение, което иска да помогне на хората, изпитващи трудности да организират времето си и да намалят стреса. То ще припомня задачите за деня, но и ще предлага поредица от упражнения за дишане. Целта е няколко пъти на ден човек да си взима кратка почивка, да следва упражненията на приложението и да бъде по-спокоен и мотивиран да изпълни целите си. Така ще се увеличи и продуктивността. Приложението е безплатно, но с реклама.

Stoic Today

Още едно приложение за персонално подобрение. То предлага поредица ежедневни упражнения в сферата на стоицизма. Идеята – човек да не позволява на стреса да го превзема и съответно да му пречи на ежедневието. Различни семпли упражнения и принципи помагат на човек да приема предизвикателствата и да не се плаши от тях. Има и опция за ежедневни напомняния, че е време за упражненията. Приложението е безплатно, но с реклама.